醫學中心逾10人染「產氣克雷伯氏菌」　追查源頭是外包理髮服務

各大醫院的神經外科患者常有腦瘤、腦出血等重症，須接受開顱手術，若術後發生感染，恐影響復原，甚至危及生命，因此感控格外嚴謹，但某醫學中心日前卻發生一起神外病房感染群聚，逾10名接受腦部手術的病人接連確診感染「產氣克雷伯氏菌」，而經追查後發現，感染源竟與外包理髮服務有關。

該院感染科醫師表示，院內感控團隊平日會針對細菌、黴菌及病毒等進行常規監測，當同一單位在短時間內連續出現相同病原體感染時，便會依流程啟動群聚感染調查；針對此次事件，他說，指標個案為一名接受顱骨切除及腦瘤手術的女性，術後約1周出現感染，後續病情惡化為重度中樞神經感染。

首例出現後2周內又有感染

由於神經外科病人本身多屬高風險族群，單一感染個案在初期不一定能直接判定為群聚，然而在該名患者感染後的2周內，同單位又出現第2例相同菌種感染，使感控團隊提高警覺，立即展開系統性調查，但個案仍持續增加。

該醫師說明，調查過程回溯病人自住院、手術到術後照護的各環節，並針對病房、加護病房、手術室及相關設備進行採檢，同時評估醫師、護理人員與外包服務人員是否可能帶菌，但令人意外的是，相關人員糞便檢體皆為陰性，環境中也未檢出一致菌株，個案數雖一路增加到雙位數，調查卻陷入僵局。

轉折點出現在感控團隊找出「個案共同接觸史」。該醫師指出，團隊後來發現，感染個案在術前皆曾接受外包理髮人員提供理髮服務，經進一步採檢，終於在理髮工具箱內檢出與病人感染菌株一致的細菌，並透過分子分析確認屬於同一型別，顯示受污染器械與感染事件有直接關聯。

源頭竟在理髮工具箱內

該醫師補充，神經外科病人在術前理髮後，均會依規定進行完整消毒再進入手術室，卻仍發生感染，推測可能與2因素有關，首先，理髮工具並非無菌器械，即使以酒精擦拭，也未必能達到手術器械等級的無菌要求；其次，頭皮表面具有毛囊等細微結構，若細菌在理髮過程中進入這些小孔洞，即使依標準程序消毒，仍恐難做到百分之百清除，再加上部分重症病人免疫力較弱，感染風險也因此提高。

感控團隊同步檢視其他病房，結果顯示，雖然院內其他病房也有零星產氣克雷伯氏菌感染個案，但分子型別不同，與神經外科病房事件無關，證實這是一場侷限於單一病房、單一來源的局部群聚。

針對改善措施，該醫師表示，院方已全面汰換受污染器械，並完成相關環境消毒，同時停止外包人員提供術前理髮服務，病人若有理髮需求，改為於住院或手術前在院外先行處理。相關措施啟動後，病房未再出現新的感染個案，顯示介入策略有效。

該醫師強調，這起事件提醒醫界，感染管制除聚焦在手術、打針或換藥等「直接醫療行為」，與病人有近距離接觸的外包服務，亦須納入風險評估及監測體系，並在既有的感染管制教育下，加強外包人員的感控教育訓練與標準作業流程，才能避免在細微環節出現不易察覺的破口。

