隆乳重修為何更困難？醫揭隆乳重修高失敗原因　更考驗麻醉與手術安全

▲光澤診所麻醉專科蕭斯云醫師為患者進行術前心電圖檢查，先把麻醉風險評估到位。（圖／光澤診所提供，下同）

隆乳手術在整形外科領域發展已久，早已不是新鮮話題，但近年門診中，卻逐漸出現「隆乳重修」的求美者。光澤診所整形外科醫師蔡昀達指出，早期大約每三、四個月甚至半年才會遇到一例重修諮詢，但近年來需求激增，幾乎每個月都會遇到求美者尋求重修協助，光澤診所整形外科蔡昀達醫師坦言，這類被形容為「整外孤兒」的求美者，常因手術條件複雜、風險較高，而被部分醫師婉拒或轉介，因此更需要專業團隊透過豐富的臨床經驗進行評估，幫助他們改善不適。

蔡昀達醫師表示，隆乳雖已發展數十年，但早期醫療資訊不夠透明化，導致部分患者認為重修只是「把舊假體換掉」，事實上，重修手術的複雜度遠超乎想像，蔡醫師指出，門診中不乏動過三、四次手術仍失敗的案例，他甚至曾遇過重修高達五次的患者，這些求美者往往並非單純為了追求尺寸變大，而是過去手術留下的後遺症，最常見的包括莢膜攣縮（俗稱「石頭奶」）、高低奶，或是兩側空間相通導致的「相通奶」。

「每一次手術都會改變胸部組織與構造，後續再修復就會比第一次困難許多」，尤其是嚴重的疤痕沾黏問題，若前次手術層次分得不夠細膩、忽高忽低，甚至傷及乳腺，會導致疤痕組織與皮膚緊密黏連，增加分離難度，許多醫師考量到初次隆乳手術僅需2至3小時，但困難的重修手術往往長達6至8小時，甚至曾有案例需耗時10小時才能處理完成，麻醉風險與複雜度大增的狀況下，臨床承接條件嚴格，需要重修的族群在後續醫療銜接上，往往面臨較多挑戰，導致面臨求助無門的困境。

此外，蔡昀達醫師特別提醒一個常被忽略的失敗原因，不建議在隆乳的同時「順便」切除乳房纖維囊腫（這是一種常見的良性乳房腫瘤），雖然患者常希望只要一次修復期，但切除腫瘤會破壞乳腺，導致微量細菌擴散至假體空間，雖然這不見得會引發嚴重化膿感染，卻會大幅增加免疫反應，導致莢膜攣縮（石頭奶）的發生機率更高，因此，建議應採「分次手術」，先處理腫瘤，待穩定後再進行隆乳，對求美者才是比較安全的保障。

▲光澤診所整形外科蔡昀達醫師說明隆乳重修的難點與關鍵風險，強調細節決定安全與成果。

過去假體選擇有限，且內視鏡技術尚未成熟，術中的出血量較多，進而提高莢膜攣縮率，蔡昀達醫師強調，重修手術規畫中，醫師必須扮演「空間設計師」的角色，而不僅是更換填充物，涉及「換房間（更換層次）」、「空間修補（大變小）」或重新設計空間等狀況，再次隆乳時，醫師會依據患者皮膚的鬆緊度、剩餘組織量及胸廓結構，建議適合的假體材質與放置層次，例如從筋膜下換至雙平面，甚至搭配隱形胸罩（GalaFlex）等特殊材料來加強支撐，為了確保術後不再重蹈覆轍，蔡醫師堅持全程使用內視鏡精準止血，透過細膩的空間重建與適當的材質選擇，才能確保安全與長期的穩定性。

如何避免隆乳後需要重修的機率，蔡醫師認為預防還是勝於治療，初次隆乳建議還是要和有經驗的整形外科醫師充份地諮詢討論，確認手術切口是否是安全無菌、不破壞乳腺，手術過程是否全程使用內視鏡操作，手術空間能否確認出血量、組織液少，確實降低這些出血引起的細胞免疫反應，所有的細節都重視到，才是降低隆乳術後併發症的最重要方法。

除了外科技術，重修手術時間極長動輒6小時以上，完善的麻醉團隊更是重修手術成功的隱形支柱，為了讓外科醫師能精準剝離組織與處理內部結構，隆乳手術需要在完全肌肉放鬆的狀態下進行，以提供穩定的手術環境，由於肌肉鬆弛劑會全面抑制呼吸，因此必須透過「插管全身麻醉」由機器接管呼吸，並同時保護呼吸道，避免胃酸逆流造成吸入性肺炎，過程中必須全程仰賴專業麻醉監測與即時應變能力。

▲光澤診所整形外科與麻醉專科團隊完整展現分工與術中監測流程。

光澤診所非常重視麻醉安全，配置了專業且經驗豐富的麻醉醫師團隊，麻醉醫師蕭斯云指出，隆乳重修的手術時間往往比初次手術長許多，這代表麻醉藥物的給予量與風險也隨之增加，用藥劑量的精準控制與患者甦醒的安全性，與麻醉科醫師的經驗息息相關，麻醉團隊必須全程監控心跳、血壓及血氧狀況，此外，術前評估也很重要，醫師必須掌握患者是否有服用慢性疾病、安眠藥或精神科藥物的習慣，甚至連魚油、馬卡等會影響凝血功能的保健食品，都需量身定制停藥方案，以降低術中風險。

許多消費者在諮詢時往往只關注術後外型或價格，卻忽略了「麻醉」這個細節，光澤診所擁有專業的麻醉團隊，以及「術前心電圖」與「胃部超音波」守護安全，這種從術前篩檢到術中監控的專業保障，才是找回信任的關鍵，對於術後效果有疑慮的求美者，蔡昀達醫師也建議，術後半年內應相信原手術醫師的判斷，不要急於在網路尋求非專業意見，若半年至一年後狀況仍不理想，再尋求具備完整規畫能力的專業團隊進行二次諮詢。

▲光澤診所整形外科醫師蔡昀達以專業與安全把關累積口碑。

