大學眼科SMILE Pro 3.0 Max ，宣告近視雷射進入個人化新時代。

職棒啦啦隊在場上總是青春洋溢，但背後卻藏著不少視力挑戰。中信兄弟啦啦隊員瑄透露，過去為了應援經常戴隱形眼鏡，眼睛乾澀、甚至布滿紅血絲，影響專注力；中信兄弟應援團長Gary也說，眼睛模糊時，連球場上的界外球或大螢幕背號都難以看清。「以前看粉絲舉應援牌，常會看錯人，超尷尬！」啦啦隊員莎莎笑著補充。

手術後，瑄開心分享：「現在完全看得清楚，跳舞跟與粉絲互動都更有自信。」Gary則表示，手術單眼僅需10秒，幾乎無感，隔天就能正常工作，恢復速度超乎想像。

中信兄弟啦啦隊瑄、莎莎、應援團長Gary體驗大學眼科SMILE Pro 3.0 Max，見證近視雷射新里程。

AI大數據打造專屬個人化近視雷射

大學眼科最新SMILE Pro 3.0 Max，將近視雷射從傳統依賴醫師經驗，升級為AI大數據輔助的精準個人化醫療。核心平台「i精準Cloud」整合13萬例台灣民眾 SMILE／SMILE Pro 系列術前術後資料，結合角膜厚度、瞳孔大小、度數深淺及日常用眼習慣，讓每一次手術都能貼近患者生活型態。

大學眼科榮譽總院長林丕容醫師指出：「過去近視雷射多依標準化流程，現在透過SMILE Pro 3.0 Max與i精準Cloud，醫師可以結合AI大數據與臨床經驗，為每位患者量身打造手術方案。」大學眼科院長葉威毅醫師補充，「尤其是老花雷射需求增加，AI數據能精準預測術後效果，讓矯正結果更穩定，也讓生活更方便。」

大學眼科攜手德國原廠，運用AI大數據「i精準Cloud」整合13萬例臨床資料，推出SMILE Pro 3.0 Max近視雷射新技術。

中高齡族群成新興矯正主力

臨床觀察顯示，合併近視與老花的中高齡族群比例明顯升高，詢問度成長約四成。葉威毅醫師表示，這類族群在遠近切換（如開車看導航、使用手機）及日常生活中感受不便，且常伴乾眼困擾，因此多傾向一次解決視力問題。

SMILE Pro 3.0 Max結合微創技術與AI導航，傷口約0.2公分，單眼雷射時間僅10秒，不僅保留角膜結構完整性，降低乾眼機率，也大幅減少術中緊張感。透過i精準Cloud資料庫，醫師可依患者角膜厚度、瞳孔大小與用眼習慣，精準規劃雷射參數，打造專屬個人化矯正方案。

大學眼科榮譽總院長林丕容醫師。

病人實測：微創、快速、安全

手術一個多月的中信兄弟應援團長Gary說：「以前應援時隱眼乾澀，視線不穩，現在視力清楚穩定，能專心帶動氣氛。」中信兄弟啦啦隊員瑄分享，術後依然可以戴美瞳，兼顧美感；另一啦啦隊員莎莎則表示，手術過程比想像中快很多，幾乎沒感覺，「只要乖乖看著綠點就好。」對於需要高度用眼、視覺穩定性要求高的族群而言，微創、安全與AI導航累積的臨床大數據，大大增加了安心感。

大學眼科院長葉威毅醫師分享SMILE Pro 3.0 Max具有快速10秒、微創安全與AI導航三大特色。

醫師提醒：術後照護與良好用眼習慣不可少

大學眼科榮譽總院長林丕容醫師提醒，近視雷射後照護不複雜，但仍需注意用眼習慣。術後初期避免長時間近距離用眼，使用3C產品時適度休息，依醫囑點人工淚液，並外出配戴太陽眼鏡，減少強光與風沙刺激，有助眼睛順利適應、維持清晰視力。

從醫師經驗走向AI大數據輔助，SMILE Pro 3.0 Max讓近視雷射更精準、微創、安全，也正式宣告近視雷射進入個人化新時代。