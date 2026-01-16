「產氣克雷伯氏菌」爆院內群聚　醫揭傳播3關鍵：社區內也有

▲顯微鏡下的產氣克雷伯氏菌。（圖／醫師提供）

記者邱俊吉／台北報導

醫學中心傳出「產氣克雷伯氏菌」群聚事件，超過10名病人遭感染。對此，感染症專家說，這不是罕見的細菌，在社區中也有，不過醫院內流行的菌株往往具有較強抗藥性，一旦引發感染，治療難度、風險都會顯著提高，因此長期被視為院內感染的重要挑戰。

台大醫院小兒科特聘教授黃立民表示，產氣克雷伯氏菌不一定存在於皮膚表面，更多時間潛伏在人體腸胃道中，而此事件造成多人感染，關鍵應有3個，首先是許多人可能在不自知的狀況下處於帶菌狀態；其次是此菌可經由污染環境、醫療器材，或透過醫護人員、看護與其他工作人員的手部接觸，在病房之間傳播，其他病人接觸後也成為帶菌者。

第3點，則是住院患者多半身體虛弱，且常有多條管路或注射傷口，這些都為細菌提供進入深層組織、甚至血液的機會，一旦屏障被突破，便可能造成嚴重感染。

針對外包理髮服務成為群聚感染的源頭，黃立民說，感染往往不是瞬間發生，細菌也許最初附著在頭部皮膚表面，但可能隨著時間在身上擴散，並逐漸接近注射部位或管路開口，再經由傷口進入體內。

此外，黃立民提到，調查院內群聚感染時，即便在環境、人員身上未檢出相同菌株，也不代表完全沒有帶菌情形，尤其糞便檢體通常只會在單一時間點採集，可能因時機不同，而未被捕捉到。

黃立民強調，防治院內傳播的關鍵仍是基本功，以洗手最為重要，不論是醫護人員或清潔人員等外包工作者，若在不同病房間移動，任何一次手部衛生疏漏，都可能將細菌帶往下一個病房，因此感染管制必須由所有人共同落實，才能降低抗藥性細菌在醫院內擴散的風險。

