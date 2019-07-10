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Line打超過3行GG！專家授「尬聊2祕技」...這樣回好感度瞬間up

點評:超專業的社會觀察家
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滑手機,兩性，曖昧。（圖／記者李佳蓉攝）
▲聊天建議不要一次打太多。（圖／記者李佳蓉攝）

文／廣中裕介

妳有沒有收過內容多到像報告一樣的LINE訊息？從日常問候開始，一路寫到自己簡單（或是詳細？）的近況，然後探問對方的近況，最後再關心一下對方最近身體好不好……。看似不可思議，不過會傳這種長篇訊息，讓人看了忍不住吐槽「所以妳到底想說什麼？」的女性，絕對不在少數。

在這邊我要告訴各位一件事：沒有人會想對著手機看密密麻麻的文字。像我如果收到女性傳來長篇的訊息，我就只會看最後兩行，因為在大多數情況下，都能從最後兩行看到重點。

之後我會適當回覆「我知道了」、「妳只要……就好」、「太好了」等簡潔的回應，雖然有時會因為這樣被對方抗議：「好冷淡！」不過從他人的立場來看，我希望各位也稍微體諒一下，當看到滿滿文字訊息，感到很鬱卒的心情……。

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所以在打算傳一則很長的訊息之前，請先站在對方的立場為他設想： 「這樣是不是很難讀？」 、「看了之後，眼睛會很痠吧？」、「這樣他會不會看不懂我在說什麼？」想像到這裡，自然就會修改跟潤飾文字，例如在文字間加些行距，或是刪掉多餘的情報，改成控制在2至3行間多次傳送等。如果訊息太長，對方有可能沒耐心看完，所以請說重點。

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）
▲訊息不加標點符號，聊天語氣看起來比較輕鬆。（圖／記者李佳蓉攝）

現在，我來告訴各位一招可以立刻派上用場，讓LINE的對話版面更簡潔易讀的好方法，就是盡量不要在訊息中使用逗號跟句號。不加逗號和句號的效果在於：

1.談話的口氣看起來比較輕鬆。
2.語氣就像在跟對方聊天一樣。
3.內容比較不死板。
4.可以使用表情符號，展現對對方的好感。

如果在訊息中使用逗號和句點，版面看起來就像在看作文或信的內容一樣，這跟一般人使用LINE的目的有些出入。在訊息往來間，如果對方覺得妳說的話有些死板，就比較難想像妳是什麼樣的人，因此在傳訊息時，請盡量不要使用逗號和句點等制式的標點符號。

本文摘自《LINE的好感對話術》／廣中裕介（戀愛學院顧問代表）／大是文化出版

關鍵字： LINE的好感對話術 廣中裕介 大是文化 感情 兩性 Line
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