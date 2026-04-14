愛愛完下面撕裂！她羞喊「男友太大」　醫揭關鍵：太衝洞了

▲女網友自述男友「尺寸太大」導致她每次恩愛後都會受傷。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一名女網友近日在社群平台Threads上發文求救，直指與男友親密接觸時性器不太合，原因竟是對方「尺寸太大」，導致她每次愛愛後會陰部都會受傷，即便已經塗抹大量潤滑液仍無解。該文釣出泌尿科醫師戴定恩親自回覆，他犀利指出，陰道連小孩都能生，問題恐怕不在大小，而是技巧出了問題。

原PO苦惱詢問：「我想問問有經驗的人，我跟男友的性器不太合，原因是他太大了，我常常做完會陰受傷。」她表示除了潤滑液之外，是否還有其他方法能避免受傷。

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對此，泌尿科醫師戴定恩直言：「陰道是可以生小孩的，男生的陰莖應該沒有大成這樣！」他分析，除了先天陰莖形狀異常外，這類受傷問題核心多半在於技巧。他解釋，陰道黏膜是充滿彈性的組織，對女性而言「感覺對了」非常重要，此外，足夠的潤滑、事前的擴張以及整體的節奏也都是關鍵，「太衝洞是會受傷的。」

戴定恩進一步解密生理構造，當陰道受到過度擴張時，由於上方是尿道與恥骨，下方則是柔軟的會陰，因此受壓時往往會從下方的會陰開始出現撕裂傷。他舉例，這也是為何婦產科醫師在生產時會採取「剪會陰」的手法。

針對會陰撕裂傷，戴定恩進一步解釋，由於男女生的會陰處血流都非常豐富，即便發生撕裂傷，通常癒合速度也很快。不過醫師也提醒，會陰部非常敏感，雖然復原快，但「受傷時很痛就是了」。

此外，泌尿科醫師顧芳瑜也留言提醒情侶，可先從3面向釐清受傷原因。首先，應觀察男方勃起後是否有「GG彎曲」情形，若角度偏移，在特定姿勢下確實會造成不適；再來，則是許多個案僅追求硬度，卻因「前戲不足」導致伴侶在濕潤度不足的情況下被進入。

針對女網友「真的太大」的恐懼，顧芳瑜更語出驚人表示，臨床上確實有「陰莖縮小手術」。他強調這絕非開玩笑，是真的有人要求動刀，但這屬於極端的最後手段，非到萬不得已並不建議。醫師鼓勵情侶應多溝通討論，共同找到彼此都舒服的平衡點。