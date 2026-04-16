一緊張就臉發燙泛紅　醫揭「干字型臉紅」恐是玫瑰斑作祟

▲醫師提醒，時常「臉部泛紅」可能是玫瑰斑作祟。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

時常「臉部泛紅」不一定是過敏！林小姐6年前出現臉部紅腫、脫屑等症狀，只要日曬和有壓力就會反覆發作，開會時常出現臉部灼熱、緊繃感，就醫才知道是玫瑰斑。醫師指出，臨床上很多患者常因焦慮、緊張而誘發臉部劇烈泛紅，且會反覆發作，範圍會集中在額頭、鼻子、臉頰與下巴，形成所謂「干字型」區域。

根據台灣青春痘暨玫瑰斑協會調查結果顯示，3成受訪者出現臉紅反覆發作情形，4成受訪者表示臉紅困擾已超過半年，其中泛紅部位以雙頰最為常見，高達近8成，部分患者也有額頭、下巴與鼻子的泛紅情形。

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台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊指出，玫瑰斑最典型的表現是「中臉部位長期反覆發紅」，範圍會集中在額頭、鼻子、臉頰與下巴，形成所謂的「干字型」區域，該症狀屬慢性發炎性皮膚疾病，應以長期皮膚調理為目標，除規律治療外，應與合適的日常保養並行，辨識與管控個人誘發因子，並持續追蹤方能穩定膚況、降低復發風險。

林口長庚紀念醫院皮膚部王芳穎醫師也提到，玫瑰斑為多重因子所致的慢性發炎性皮膚疾病，其發病機轉涉及神經血管調控異常、先天與適應性免疫反應失衡、皮膚屏障功能受損，以及蠕形蟎蟲（Demodex）密度增加及相關微生物失衡，上述多重機制之交互作用，共同導致臨床上反覆發作的泛紅、丘疹與膿皰等表現。

值得注意的是，玫瑰斑患者的發紅與一般短暫泛紅不同，通常會隨環境因素加劇，例如遇熱、吃辛辣食物或情緒波動都會特別明顯，不過通常會在休息後稍微緩解，但仍會反覆發作。

邱品齊提醒，玫瑰斑成因相當複雜，推測和遺傳、皮膚角質層受損、免疫系統異常等因素有關，近年研究也發現也和蠕形蟎蟲相關，此外，情緒壓力與神經調控失衡，也可能導致「神經型玫瑰斑」，患者常因焦慮、緊張而誘發臉部劇烈泛紅。

「神經性玫瑰斑」被認為是目前治療上最具挑戰性的類型之一。邱品齊說，不僅牽涉皮膚，也與神經系統、精神狀態與免疫發炎反應密切相關，約半數患者會合併多種神經不適症狀或身心失衡表現，如焦慮、失眠、憂鬱、強迫症、頭痛、自律神經失調與皮膚灼熱刺痛感等。

若臉部泛紅退得慢，甚至要等到1～2小時才消退，且持續反覆出現超過3個月，就應提高警覺，另外有些患者還會出現丘疹、膿皰，甚至皮膚粗糙、發炎等症狀。王芳穎建議，日常保養應使用溫和的清潔與保濕產品，以維持皮膚屏障功能，並加強防曬，避免紫外線刺激，同時應減少誘發因子，如過熱環境、辛辣飲食、情緒壓力等，以降低復發風險。