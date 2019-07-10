26家醫療機構申請細胞治療　衛福部：7月底前再增1、2家

▲新光醫院今（10）日舉辦細胞治療記者會。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣醫療品質聞名全球，每年超過30萬人跨海來台求醫，而去年9月衛福部也優先鄰近國家開放《特管辦法》。醫事司司長石崇良指出，目前有26家醫療機構，預計7月底前會再通過1、2家；另外，衛福部也會架設一個專門網站，預計年底完成。

新光醫院今（10）日舉辦細胞治療記者會，石崇良在會中提到，細胞治療醫療法規鬆綁，主要是滿足病患的醫療需求，現階段開放以國外有臨床治療經驗的項目為主，管束不符合規定或地下細胞治療的亂象，目前有26家醫療機構逾50件申請，其中以自體免疫細胞治療最多，其次為自體脂肪幹細胞移植。

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而在審查規定上，石崇良也強調必須嚴格把關，主要會針對「病人條件、收費和臨床追蹤」去審查，包括病人條件不能太差且試過傳統治療，收費方面則可以採分段收費，若治療效果不佳提供退費，治療中發生不是要立即通報，每年也要繳交治療報告。

再生醫學中心暨骨科主任釋高上指出，以往軟骨磨損主要採支持性療法，利用消炎藥、玻尿酸等治療，但近年自體脂肪間質幹細胞用於關節炎的軟骨再生持久性，在安全及有效性皆獲得國際證實，有部分早期退化性關節炎的病友表示，除了原有的PRP自體血小板及玻尿酸等傳統治療方法之外，希望嘗試在學理上更有特色的《特管辦法》自體細胞治療。

新光醫院院長侯勝茂表示，去年特管法開放，國際病患較前年增加20%人次，特管法開放讓病患有更多元的選擇，因此積極尋求優質的細胞製備中心，進行不同細胞技術合作，希望可以讓更多病患受惠。

另外，石崇良也特別提到，預計今年底前會完成細胞治療的專門網站，網站會分成專業端和民眾端，專業端主要提供申請業者參考資料，民眾端則提供細胞資料相關介紹，包括通過醫療院所、有效期限、收費和每年治療結果等狀況。