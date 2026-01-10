ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

愛吃加工肉「恐罹4癌症」　醫示警了

▲▼早餐,火腿蛋,吐司,早餐店,美食,示意圖。(圖／記者楊蕙綾攝)

▲加工肉品中含有亞硝酸鹽，容易誘發癌症，不要常常吃。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

早餐你常常點火腿蛋吐司、培根蛋餅，午餐便當裡還有一片片香腸，令人難以抗拒？醫師黃士維警告，經常吃加工食品、醃製食物恐讓肝膽腸胃長期暴露在致癌風險中，其中的亞硝酸鹽最容易誘發「4種消化系統癌症」，包括胃癌、食道癌、大腸直腸癌及肝癌。他提醒，每週不超過2次，並搭配高維生素C蔬果一起吃，以降低罹癌風險。

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在粉專發文衛教，加工食品、醃製食物經常食用恐引發癌症危及生命，為了替大家建立完整的防癌飲食意識，他列出「亞硝酸鹽」最容易誘發4種癌症：

1.胃癌

可能是亞硝酸鹽最直接也最常見的致癌目標，關鍵在於轉化成「亞硝胺」致癌物。很多人天真地以為「香腸、火腿偶爾吃應該沒事」，事實上，亞硝酸鹽在胃酸環境下會與蛋白質分解產物結合，形成強致癌物亞硝胺，「這種化學反應和你吃多少量沒有絕對安全界線」。

2.食道癌

食道黏膜很脆弱、容易受損，醫師觀察到很多食道癌患者一開始以為「喉嚨卡卡」只是胃食道逆流，但這可能是長期攝取亞硝酸鹽損傷食道黏膜。

3.大腸直腸癌

大腸癌對不同飲食型態的風險完全不同，多吃蔬果、少吃紅肉加工品的人風險低；但長期高脂、高蛋白配醃製品者就可能誘發癌變。

4.肝癌

很多人以為肝癌只和B型肝炎、C型肝炎有關，卻不知道亞硝酸鹽也可能傷肝致癌，當肝臟代謝負擔過重，造成慢性肝損傷，雖然不像病毒性肝炎那麼直接，但風險依然存在。尤其本身患有脂肪肝、肝炎的人更要小心。

黃士維提醒，防癌原則以每週不超過2次的頻率減少攝取加工肉品、醃製食物；吃加工品時搭配高維生素C的蔬果，如芭樂、奇異果、青椒；另外，隔夜菜盡量別吃，若真的要食用也要徹底加熱；40歲以上者應定期接受胃鏡、大腸鏡及腹部超音波檢查。

關鍵字： 加工食品 醃製 亞硝酸鹽 胃癌 食道癌 肝癌 大腸直腸癌 黃士維醫師 隔夜菜

