眼皮黃斑塊竟是心肌梗塞警訊　醫揭與一般肉芽差異：不能只做醫美

▲眼皮上的黃色瘤別只靠醫美，可能是心肌梗塞警訊。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

當眼皮長出淡黃色小斑塊，很多民眾第一時間反應總是求助醫美，但這樣的症狀其實是不可輕忽的警訊。心臟內科專家示警，看似影響美觀的「黃色瘤」（Xanthelasma），是身體脂質代謝異常的表徵，如果只有做外觀處理，沒有控制體內血脂，不僅容易復發，後續恐怕引發心肌梗塞、腦中風等致命危機。

振興醫院臉書粉專特別發文示警「黃色瘤」，通常出現在單側或雙側眼皮，呈現柔軟、微凸的黃色斑塊。其成因是血液中的膽固醇（特別是低密度脂蛋白 LDL）過高，滲透至皮膚真皮層所形成的脂肪堆積。醫師指出，若僅透過二氧化碳雷射或手術切除，而不調整血脂，復發率極高。這就像是牆壁漏水導致油漆剝落，如果不修好水管，只重新粉刷，問題很快會再次出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍受訪時說明，臨床確實常見有民眾發生黃色瘤，就先去看皮膚科或者醫美，再轉介來心臟科的情況。黃色瘤本身屬於良性，不會對身體有害，但是這代表膽固醇過高，會造成血管內斑塊形成、阻塞血管，如果斑塊破掉，在心臟會是心肌梗塞，如果在腦部就會產生腦中風。

黃建龍指出，黃色瘤在眼皮上會很明顯呈現黃色，一般眼皮長的小肉芽則是膚色，兩者在外觀上有差異。而黃色瘤的成因和遺傳有關，並非每個膽固醇高的人都會出現，但如果有發生，就應該去了解自身血脂狀況。

振興醫院提醒，「先內科檢查，後醫美修飾。」針對出現黃色瘤的民眾，專業的治療流程應為：

-首要步驟： 進行全套心血管檢查，包含血脂（總膽固醇、LDL、HDL）、血糖、血壓，並評估動脈硬化風險。

-核心治療： 透過醫師評估，服用降血脂藥物並配合飲食控管（減少飽和脂肪、增加膳食纖維）。

-外觀美化： 待血脂數值穩定後，再諮詢皮膚科或醫美醫師進行局部處理，以達到最佳且長久的美容效果。

「真正的面相，是藏在血管裡的健康狀態。」 振興醫院呼籲，切莫因小失大，將身體的健康警訊僅當作美容問題處理。及早檢測，才能從源頭預防冠心病與心肌梗塞。