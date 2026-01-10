公費流感抗病毒藥1/20起限期擴大對象　7類高傳播族群適用

▲流感抗病毒藥劑，克流感、瑞樂沙。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情1月下半準備進入流行，加上農曆春節連續假期將至，疾病管制署「超前部署」發布醫界通函，於今年1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件至有類流感症狀的7大流感高傳播族群。

疾管署最新疫情監測，上周類流感門急診就診計82,161人次，與前一周持平；另上周新增11例流感併發重症病例及5例死亡，疫情尚未進入流行。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署最新預估，流感疫情恐遲至1月下半月才會正式進入流行期。疾管署疫情中心副主任李佳琳坦言，這樣子的狀況過往較為少見，推估與國內先前提早出現一波秋季流感疫情有關，「先上升又下降」，但預估農曆春節前後仍會達到一波高峰。

疾管署發布醫界通函指出，本流感季從去年10月至今累計418例重症病例（115例H1N1、298例H3N2、1例A未分型、4例B型）及83例死亡（24例H1N1、57例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64%）及具慢性病史者（占83%）為多，89%未接種本季流感疫苗。

另考量今（115）年2月春節連續假期，民眾南來北往恐造成疫情擴散，故自今年1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」。

1.醫事單位之防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）。

2.安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員。

3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專 1 至 3 年級學生。

5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。

6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。

7.其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚之人員。

▲公費流感抗病毒藥劑使用條件。（圖／翻攝自疾管署）

目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。經醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種公費流感新冠疫苗，讓相聚更安心，保護自己及家人的健康。