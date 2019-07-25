母貪領保險金！嬰發燒「回診拖1年」...醫嘆：右腎臟功能全失



▲一位媽媽帶著5個月的孩子前來看診，孩子不斷發燒，發現是泌尿道感染。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者林妤柔／綜合報導

台灣看醫生相當方便，若醫生說回診絕對要聽進去，否則會虧很大。小兒科醫師陳木榮在《媽媽好神》中分享，一位媽媽因為孩子發燒前來看診，檢查發現是泌尿道感染，結果媽媽為了保險給付，不斷拖延回診日期，等到保險全處理好後，孩子腎臟左邊問題已相當嚴重，右邊功能則完全消失，得不償失。

陳木榮分享，曾遇過一位媽媽帶著5個月的孩子前來看診，孩子不斷發燒，發現是泌尿道感染，便準備安排住院及腎臟超音波等檢查。結果媽媽表示自己很忙，能否不要住院、定期回診就好。在那一週內，媽媽都有帶孩子回診，陳木榮見孩子燒退，建議媽媽做超音波，結果對方表示能否下次再做。



▲媽媽因為保險問題，拖到小孩右邊腎臟功能消失。（圖／翻攝自媽媽好神）

請繼續往下閱讀...

原來對方有認識保險朋友，如果做腎臟超音波，今後腎臟出問題，保險時可能不予承保，或者增加保費。因此陳木榮只好妥協，強調如果保險通過一定要趕快回來做，結果這個孩子就消失一個月。下一次來時，孩子發燒又泌尿道感染，結果媽媽說她保險買了，但是超音波能不能下次再做，因為保險有90天的等待期，讓醫師相當傻眼。

結果媽媽竟消失一年，所幸在這期間孩子都沒有發燒，也沒有泌尿道感染，可是孩子來的時候，是第三次泌尿道感染。這時媽媽語帶得意的說，要做什麼檢查都可以，保險都可以給付。但是檢查後發現，由於時間拖得太久，導致小孩左邊的腎臟尿路回流，最嚴重的等級是5，他是4等級，而右邊的腎臟功能完全消失。

陳木榮表示，保險等待期過後應該趕快回來檢查，但媽媽就這樣一直撐著，搞不好也忘記這件事情，以為孩子是正常、健康，直到下一次泌尿道感染，做檢查後才發現，孩子腎臟已經大量出問題。最後他在節目中呼籲，中耳炎、鼻竇炎、猩紅熱、川崎氏症等症狀一定要回診，如果醫生建議要回診追蹤，還是聽從醫囑會比較安心。