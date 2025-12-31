跨年怕喝掛？營養師推「最強解酒神物」不用錢　4招作弊喝完不腫

▲跨年夜怕喝掛？營養師分享4招必學。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

準備好迎接2026年了嗎？不少人跨年這天相約好友們喝酒狂歡，但喝到ㄎ一ㄤ又怕變胖、隔天宿醉頭痛，常常陷入兩難。別擔心！營養師曾建銘分享「4個作弊技巧」，只要謹記不要空腹喝酒、避免妹酒陷阱、水是最好的解酒藥，以及下酒菜要挑著吃，就能把酒精傷害降到最低、不會腫得像豬頭。

營養師曾建銘分享跨年必存的「擋酒」生存指南：

1.絕對不要空腹喝

酒精在空腹時吸收速度像搭高鐵，容易瞬間斷片。開喝前建議先吃點茶葉蛋、肉片等蛋白質，或是喝杯牛奶墊胃，以保護胃黏膜，讓酒精吸收得慢一點。

2.避開「妹酒」陷阱

顏色繽紛、酸酸甜甜的調酒，通常糖分爆表，喝一杯就像在喝全糖手搖飲。建議選擇紅酒、白酒或是威士忌加水／冰塊，熱量相對可控。

3.水是最好的解酒藥

請堅持「一口酒、一口水」的原則，這點最重要！因酒精會利尿脫水，這是宿醉頭痛的主因。而補足水分、加速代謝，隔天你絕對會感謝自己。

4.下酒菜挑著吃

炸物、薯條先不要！選擇毛豆、海鮮類、雞肉等高蛋白低油脂的食物，避免「油＋酒」熱量炸彈囤積在肚子上。

▲喝酒會臉紅的人別硬撐，是身體給的警訊。（示意圖／記者李佳蓉攝）

「一喝酒就臉紅」的人要小心！皮膚科醫師蔡逸姍曾在節目中指出，這類體內缺乏代謝酶者，千萬別以為可透過「訓練酒量」讓自己變得更能喝。她解釋，體內缺乏代謝酶ALDH2者一旦被訓練酒量、喝得更多，日後罹患癌症的機會高出常人。因此也呼籲網友們別再欺負一喝酒臉就紅得像豬肝的人，這是一種保護機制「就是警告你不能喝」。

該項說法來自史丹佛大學的研究，其發現台灣人酒精代謝基因缺陷率高居世界第一，喝酒罹食道癌風險較一般人高14倍，不只需要節制，最好不要喝。研究也指出，若喝酒會臉紅的人，每天持續喝2杯紅酒，罹患食道癌的機率，是不喝酒者的50倍，且不少喝酒的人也會抽菸，菸酒雙管齊下會產生協同效應，增加唾液中乙醛的濃度，也會使口腔癌風險大增。