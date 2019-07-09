成大醫院組織庫　提供前十字韌帶斷裂移植重建

▲官法全醫師表示，成大醫院因設有人體組織庫，固定取得捐贈韌帶，因此接受異體韌帶移植手術者僅須負擔較低廉的處理費，是患者福音。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

愛好運動的25歲黃先生，在一次激烈球類運動中，嚴重扭傷到左邊膝蓋，聽到「啪」一聲，並且感覺到膝蓋骨有錯位的感覺，休養二周後，膝蓋依然疼痛腫脹，並無法完全伸直，因此至成大醫院骨科求診，成大醫院骨科部官法全醫師表示，經理學檢查以及核磁共振後，確診為「前十字韌帶」完全斷裂，需要移植重建。

骨科部官法全醫師表示，黃先生後來接受自體韌帶移植手術，術後於成醫物理治療中心接受積極的復健及肌力訓練，包括目前美國職業球隊熱門訓練方式的紅繩（Redcord）和波速球（BOSU）訓練，黃先生膝蓋恢復的狀況良好，現在已回到運動場，重拾喜愛的活動。

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官法全醫師指出，前十字韌帶又被稱為運動員的命脈，其主要功能為穩定膝關節，會受傷通常是在跳起落下時著地不穩，再加上扭轉的力量而致。官法全醫師表示，急性期患者會感覺關節血腫，這時候可以先冰敷休息，但之後患者常常會感覺到以下症狀：走路、上下樓梯會軟腳，覺得膝蓋空空的沒力氣；活動後膝蓋容易腫起來積水；稍微運動覺得膝蓋不穩定，好像快要扭到一樣。

如果有這些相關症狀，官法全醫師提醒需就醫接受檢查，如果韌帶是不完全斷裂，可以考慮接受物理治療及增生治療；若韌帶是完全斷裂，因為關節內韌帶無法再生，就須評估是否接受重建手術。

成大醫院運動治療團隊今年初率先從法國引進膝關節測量儀，可以針對患者膝關節穩定度做完整的評估，在受傷後及術前、術後復健期等不同階段，透過測量儀取得客觀的數值，來量身訂做對應的治療。

官法全醫師表示，如果評估需要接受十字韌帶重建手術，使用的重建材料分有自體及異體二種：一、自體韌帶移植：常用的選擇有腿後肌腱或髕骨韌帶。自體韌帶移植是目前國內最廣泛使用的方式，其手術成功率也最高，但缺點是需要犧牲正常的組織，手術時間較長，傷口也會略大。

二、異體韌帶移植：即為使用他人捐贈的韌帶，也是常見的選擇之一，在歐美國家甚至比自體韌帶更加流行。其最大的好處是不需犧牲健康的韌帶或肌腱，這對職業運動員尤其重要；另外，其手術時間較短，傷口較小也是優勢之一。

官法全醫師強調，異體韌帶移植在沒有組織庫的醫院，需要向外國公司訂購，通常需要支付高額購買及運送的費用，而成大醫院因設有人體組織庫，固定取得捐贈韌帶，因此接受異體韌帶移植手術者僅須負擔較低廉的處理費，是患者福音。