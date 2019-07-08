要善終！全台逾4千人簽署預立醫療　1/3都在台北市

▲「病人自主權利法」提供民眾簽署預立醫療決定書。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

「病人自主權利法」在108年1月6日正式施行，至今已逾半年時間，台北市現有12家醫院18處所提供預立醫療諮商服務，根據台北市衛生局統計，截至108年6月底止，全國簽署預立醫療決定書人數共計4,664人，其中北市醫院簽署人數已達1,521人，佔全國三分之一，為六都之冠。

台北市衛生局醫事科何叔安科長指出，進一步分析北市簽署預立醫療的人數，年齡50歲以上的意願人佔8成為最多，女性佔6成，顯示年長者較為關心及接受善終議題，而女性接受度略高於男性。

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何叔安說明，「預立醫療決定」是對生命價值的一種看法和選擇，讓意願人慎重思考當自己處於在5個特定臨床條件，末期病人、不可逆轉的昏迷狀態、永久植物人、極重度失智及其他經中央主管機關公告疾病，選擇接受或拒絕「維持生命治療」以及「人工營養及流體餵養」的意願。

▲簽署預立醫療都必須經過專業人員諮商，圖為資深藝人譚艾珍帶女兒歐陽靖諮商畫面。（圖／台北慈濟醫院提供）

民眾都可先透過「預立醫療照護諮商」，立下書面之「預立醫療決定」，經過認證程序，將註記在意願人的健保卡，後續若意願人想要變更或撤除，都可依照程序進行變更，確保意願人對於醫療選項有選擇與決定權利。

何叔安提醒，依病人自主權利法規定，具完全行為能力之人（須年滿20歲）得為預立醫療決定，而簽署預立醫療決定須經醫療機構提供預立醫療照護諮商，參加預立醫療照護諮商必須事先向醫院預約安排時間，由「預立醫療照護諮商團隊」）醫師、護理師、心理師、社工師等專業人員）提供關於醫療資訊詳細的說明。

另外，前往醫院諮商前必須事先思考「當面臨意外或疾病的發生，你想要什麼樣醫療照護模式？」，同時要邀請二等親家屬及身邊親近的人一起參加諮商，讓他了解並尊重自己想法，在生命最後的關頭捨得放手，也可您可以選擇「醫療委任代理人」，在意願人無法表達自己意願時，代替表達意願人的決定。