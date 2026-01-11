天冷「反覆牙痛」不是敏感　醫示警：恐是心血管問題

▲醫師提醒，寒流來時反覆出現牙齒疼痛，要小心是心血管問題。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近期氣溫驟降，不少人出現牙齒酸痛的情況，直覺反應就是「牙齒敏感」。但醫師提醒，若症狀反覆出現、甚至連續使用敏感性牙膏都沒有改善，背後原因恐是心血管問題。

台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師、顯微根管治療張添皓醫師指出，曾遇過一名52歲男性上班族，入冬後開始出現左側下排後牙齒酸痛，只要刷牙、喝冷水或吸到冷空氣就會不適，自行判斷是牙齒敏感，但前後更換多款敏感性牙膏，症狀卻始終沒有改善，甚至在走路快一點、爬樓梯或工作壓力大時，牙痛會連同下巴與肩頸一起出現。

經過顯微根管治療門診檢查發現，牙齒本身並沒有明顯蛀牙或牙裂，進一步評估後，建議轉診心血管相關專科檢查，最後發現是有些心肌缺血的症狀。

張添皓醫師指出，如果在寒流期間出現左側下排後牙牙痛、下巴痛或肩頸酸痛，尤其是在活動或情緒緊張時症狀加重，就不能只當成牙齒問題看待，這類疼痛有可能是心臟缺血的表現之一，特別是中壯年族群，更需要提高警覺，及早檢查才能避免延誤病情。

▲醫師提醒，寒流來時也要特別留意牙齒健康。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

至於「牙齒敏感」的問題，張添皓醫師說，真正的牙齒敏感，通常在冷熱刺激結束後就會緩解，並且使用敏感性牙膏一段時間後，症狀應該逐漸改善，如果牙齒怎麼刷都還是酸痛或疼痛位置不固定、伴隨下巴或肩頸不適，就不應再自行判斷，要儘早就醫檢查。

此外，寒冷天氣也會讓許多人偏好火鍋、進補料理，但牙齒在冬天其實承受不小壓力，過硬或過熱的食物，可能讓原本已有裂痕或治療過的牙齒更容易受損，冷熱食物頻繁交替，也會刺激牙齒神經，增加牙痛與牙髓發炎的風險。他表示，有些看似平常食物，例如雞軟骨、排骨酥、米血糕或帶殼海鮮，都可能在不經意間傷到牙齒或牙齦，一定要特別留意。