民眾瘋瘦瘦針求「快速降低體重」　醫示警：過瘦健康風險飆3倍

▲研究顯示「過瘦（BMI <18.5）」健康風險會高出三倍。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

近年「瘦瘦針」掀起減重革命，讓追求快速減重民眾積極嘗試，不過醫師示警，醫學界近年累積的大型研究顯示「過瘦（BMI <18.5）」健康風險會高出三倍，分析原因包含肌肉量不足導致免疫力下降、外表瘦內臟脂肪卻偏高、過瘦者在罹病後恢復力差，讓死亡風險上升，提醒民眾體重過輕並非越健康，反而可能是警訊。

聯安預防醫學機構總院長、消化內科醫師鄭乃源指出，2025年丹麥學者研究超過八萬人的健康數據，結果顛覆過往印象「過瘦比輕微過重更危險」。該研究以BMI22.5～24.9作為標準且最低健康風險的參考族群，結果發現BMI低於18.5的人健康風險高出三倍，即使在正常體重中偏低者，風險也顯著上升。相較之下，反而是BMI25～35的「過重至輕度肥胖」族群，死亡率並未明顯增加。

其他研究也指出BMI偏低者免疫力較弱，更容易受到感染，過瘦者的骨骼密度下降、骨質疏鬆、骨折機率明顯提高等，在長期追蹤中，體重過輕族群的死亡風險，甚至高於輕度肥胖者。

這些研究推翻了大眾長期以來的迷思！鄭乃源說，民眾常以為瘦就代表體態輕盈、代謝良好，但從科學的角度來看，過瘦反而可能是一種健康風險指標。

但為何過瘦會增加健康風險？鄭乃源分析可能有三大原因，尤其是體重過輕常常不是因為「脂肪少」，而是「肌肉不足」，然而，肌肉量不足正是決定長期健康及生活品質的關鍵指標之一。

1.肌肉量不足＝免疫力及行動能力下降

肌肉不只是外表線條，更是人體的能量庫與免疫防禦來源。當肌肉量低時：身體無法儲存足夠胺基酸，在生病、發炎時缺乏修復能量，感染後恢復能力差。因此，過瘦者在面對感染或疾病時更容易惡化。

2.外表瘦≠代謝健康：瘦胖子（TOFI族群）風險更高

健檢現場最常見的是代謝性肥胖、外表正常（Thin-Outside, Fat-Inside,TOFI）的案例，也就是「瘦胖子」。這些人看起來纖瘦，但內臟脂肪偏高、肌肉量不足、胰島素阻抗升高、血糖、膽固醇或發炎指標不佳，TOFI族群的健康其實一直在亮紅燈，只是因為外表很瘦，就容易失去警覺性。

3.過瘦者在罹病後恢復力差，死亡率自然提高

身體太瘦的人一旦生病，沒有足夠的能量、蛋白質與肌肉支撐恢復，往往比一般人更快進入虛弱狀態，甚至出現併發症，這也是為什麼過瘦者的死亡風險明顯高於輕度過重者。

根據聯安2025年33,404筆健檢大數據顯示，受檢者中約有5%屬於BMI過輕族群，其中八成六為女性。鄭乃源提醒，民眾常把焦點放在體重數字，而忽略真正決定健康的是內臟脂肪、肌肉量、基礎代謝、發炎與代謝指標，有越來越多研究證實：BMI 正常並不等於代謝正常。

鄭乃源建議，應該多注意自身的「身體組成」狀況，觀察體脂肪、肌肉量、內臟脂肪等數據變化，訂定正確的飲食策略、調整蛋白質與總能量攝取、規劃阻力訓練與肌力訓練、穩定血糖與改善脂肪分布，而非盲目減重。