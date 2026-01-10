ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

她擦止痛藥膏「擦到要洗腎」　醫揭關鍵成分：透過皮膚吸收進血液

▲▼老人,阿嬤,肩膀痛,肩頸痠痛。（圖／CFP）

▲老太太痠痛猛擦藥膏竟腎功能惡化，示意圖非當事人。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

藥膏亂擦恐傷腎！一名74歲老太太因為呼吸喘不過氣、腳水腫，就醫確認合併出現腎病症候群與腎間質腎炎，嚴重甚至需要洗腎。醫護人員發現，老太太想緩解肌肉痠痛，每天都擦大量止痛消炎藥膏，藥物透過血液循環影響腎臟，停止擦藥後腎功能就恢復正常。

彰濱秀傳紀念醫院藥學部教學副組長洪正憲在臉書貼文，「擦藥膏擦到洗腎？這不是玩笑，是真實案例。」他指出，文獻上曾紀錄一位74歲的老太太，近6週來一直感到呼吸喘不過氣、腳水腫，就醫檢查後發現她的尿蛋白非常高、血中白蛋白過低（僅17 g/L），還有腎功能變差（肌酸酐 169 μmol/L），這些都是典型的腎病症候群（Nephrotic Syndrome）表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪正憲表示，起初老太太被診斷有泌尿道感染，給予抗生素與利尿劑治療，但腎功能仍持續惡化，3天後被緊急轉到大醫院。醫師觀察患者的狀況後，進一步檢查發現她有明顯的腎間質腎炎（Interstitial Nephritis），但腎小球卻是正常的，這非常不尋常。

洪正憲指出，兩種腎臟疾病合併出現，在臨床上有一個很大的嫌疑犯「非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs）」，但問題是病人自己說沒有吃任何止痛藥，醫師也沒有開立相關藥物，而為了保險起見，醫師把她所有的藥都停掉，沒想到腎功能還是繼續惡化，甚至需要洗腎。

最終護理人員發現關鍵問題，老太太櫃子裡有一條「止痛藥膏（piroxicam gel）」，原來她一直在病房浴室裡偷偷塗抹這條藥膏在肩膀和背部，以此緩解肌肉痠痛，「6週內總共用了3條60克的大管藥膏，每天都擦2次以上。」

洪正憲說明，雖然是外用藥，但像 piroxicam 這種非類固醇消炎止痛的藥膏，還是可能透過皮膚吸收進入血液循環，對腎臟造成影響，而老太太停止使用藥膏之後，腎功能就迅速改善，恢復到正常情況。

他提醒，很多人對外用藥膏會想著，「只是擦一擦，應該沒關係吧？」事實上，外用藥並非完全不會被身體吸收，尤其在長時間、大片面積或頻繁塗抹的情況下，藥物仍可能進入體內，累積的劑量往往比想像中更多。像是年長者或腎功能較差的族群，使用這類外用藥時更需要特別留意，務必依照醫囑或藥師建議，避免自行長期使用。

Energy今天不16蹲 改來〈GO!〉了

關鍵字： 腎病症候群 止痛藥膏 用藥安全 腎臟保護 非類固醇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

林心如代言華陀扶元堂雙新品亮相　東森購物同步開賣

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

「門診10個中8個」醫示警！急性腸胃炎激增　飲食1關鍵曝光

侵襲性肺鏈感染症創5年新高！致死率破2成　長者成重災區

喝酒暖身增失溫風險　營養師推薦6大「發熱食物」禦寒

30多歲男染流感重症　「呼吸衰竭、敗血症」加護搶救

快訊／流感上周就診破9.1萬人次！疫情升溫「本月下旬進流行」

台中男「沒戴套」下場慘！確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

讀者迴響

回到最上面