她擦止痛藥膏「擦到要洗腎」　醫揭關鍵成分：透過皮膚吸收進血液

▲老太太痠痛猛擦藥膏竟腎功能惡化，示意圖非當事人。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

藥膏亂擦恐傷腎！一名74歲老太太因為呼吸喘不過氣、腳水腫，就醫確認合併出現腎病症候群與腎間質腎炎，嚴重甚至需要洗腎。醫護人員發現，老太太想緩解肌肉痠痛，每天都擦大量止痛消炎藥膏，藥物透過血液循環影響腎臟，停止擦藥後腎功能就恢復正常。

彰濱秀傳紀念醫院藥學部教學副組長洪正憲在臉書貼文，「擦藥膏擦到洗腎？這不是玩笑，是真實案例。」他指出，文獻上曾紀錄一位74歲的老太太，近6週來一直感到呼吸喘不過氣、腳水腫，就醫檢查後發現她的尿蛋白非常高、血中白蛋白過低（僅17 g/L），還有腎功能變差（肌酸酐 169 μmol/L），這些都是典型的腎病症候群（Nephrotic Syndrome）表現。

洪正憲表示，起初老太太被診斷有泌尿道感染，給予抗生素與利尿劑治療，但腎功能仍持續惡化，3天後被緊急轉到大醫院。醫師觀察患者的狀況後，進一步檢查發現她有明顯的腎間質腎炎（Interstitial Nephritis），但腎小球卻是正常的，這非常不尋常。

洪正憲指出，兩種腎臟疾病合併出現，在臨床上有一個很大的嫌疑犯「非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs）」，但問題是病人自己說沒有吃任何止痛藥，醫師也沒有開立相關藥物，而為了保險起見，醫師把她所有的藥都停掉，沒想到腎功能還是繼續惡化，甚至需要洗腎。

最終護理人員發現關鍵問題，老太太櫃子裡有一條「止痛藥膏（piroxicam gel）」，原來她一直在病房浴室裡偷偷塗抹這條藥膏在肩膀和背部，以此緩解肌肉痠痛，「6週內總共用了3條60克的大管藥膏，每天都擦2次以上。」

洪正憲說明，雖然是外用藥，但像 piroxicam 這種非類固醇消炎止痛的藥膏，還是可能透過皮膚吸收進入血液循環，對腎臟造成影響，而老太太停止使用藥膏之後，腎功能就迅速改善，恢復到正常情況。

他提醒，很多人對外用藥膏會想著，「只是擦一擦，應該沒關係吧？」事實上，外用藥並非完全不會被身體吸收，尤其在長時間、大片面積或頻繁塗抹的情況下，藥物仍可能進入體內，累積的劑量往往比想像中更多。像是年長者或腎功能較差的族群，使用這類外用藥時更需要特別留意，務必依照醫囑或藥師建議，避免自行長期使用。