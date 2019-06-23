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高雄「三民區安吉里」再增1例登革熱　疾管署：不排除已存有感染源

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高雄在確診登革熱。（圖／疾管署提供）

▲高雄再新增一例登革熱確定病例，個案為三民區安吉里60多歲男性。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

疾管署公布今（23）日再公布高雄新確診1例本土登革熱病例，個案為三民區安吉里60多歲男性，近期無出國史，平時活動地以住家三民區安吉里為主，目前個案住院中，同住者無疑似症狀，依個案發病日及活動史研判為三民區群聚的次波感染者，疾管署也不排除該居住地可能已存有感染源。

該名個案6/11及6/14分別至金獅湖市場周邊(鼎中路和鼎金後路) ，6/21曾至科工館北館周邊活動，6/22出現發燒、頭痛、關節痛、背痛及骨頭痛等症狀就醫，當日經登革熱NS1快篩陽性通報，今日檢驗確認感染登革病毒第四型。

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疾管署表示，依發病日及活動史初步判斷為三民區鼎金里群聚案的次波疫情，推測可能於三民區鼎金里金獅湖市場週邊社區感染，但也不排除「安吉里」居住地已存有感染源可能性，預計明（24）日 執行社區緊急防治。

另外，疾管署也與高雄市政府安排緊急防治督軍、成效評估和風險評估等工作，並持續將加強鼎金、鼎西等鼎字里別大樓頂樓、地下室等場域查核。

今（2019）年截至目前國內累計24例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中三民區群聚案累計23例（三民區21例、鳳山區及鼓山區各1例）、前鎮區1例；另有175例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以印尼、柬埔寨及菲律賓為多，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署再次提醒，因週末各地有局部降雨，應加強戶內外環境整頓與積水容器清除，避免養蚊為患，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史，醫療院所如遇有疑似症狀病人，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。

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