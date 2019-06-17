愛交朋友≠花心！12星座「刻板印象」大反駁　這2種人回答超不爭氣



▲外人眼中的花心，在你看來只是「愛交朋友」罷了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導



星座，就跟算命一樣有人相信，有人不屑一顧！知名Youtuber《那個女生Kiki》說，自己每週都會看國師唐綺陽分析每週星座運勢，想讓自己有心理準備，迎接未來一週的挑戰，對她來說具備資訊性。但她也提到，從小到大仍有人會對星座帶有負面刻板印象，甚至在認識一個人前，會因星座產生先入為主的負面觀感。



因此，Kiki召集身邊12星座的好朋友，針對所有星座拍攝「刻板印象大反駁」的影片，讓你不再因為一個人的星座質疑「他／她好花心」、「他／她好陰險、好會記仇」，而消滅想認識新朋友的動機。

1.牡羊座

並非每個人都如同外界認為「很外向」、「很火爆」，有的牡羊座個性內向，不愛與人發生爭執，即使自己生悶氣，脾氣也不外顯，也有性情溫柔的一面。



2.金牛座

無趣、小氣、個性固執又脾氣差是很多人對於金牛座的刻板印象，但其實他們只是很有「中心思想」，認為道不同不相為謀，更重要的是金牛一點也不小氣！他們會主動把重要的人歸在同一類，無論是家人、朋友或情人，全都當作另一半在疼愛與愛護。

3.雙子座

一談到雙子座，大家都會說「很花心耶～又很善變」，深怕一交往如同踏進萬丈深淵，Kiki說，雖然普遍的雙子座都很愛交朋友，「但你不能說一個人愛交朋友他／她就是花心」，所以別再誤會囉！



▲巨蟹座多愁善感，又玻璃心，事實上沒有那麼容易受傷啦。（示意圖／記者李佳蓉攝）

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4.巨蟹座

在你的印象中，巨蟹就是戀家、多愁善感又情感豐沛嗎？其實只對了第1點，很多人面對敏感的巨蟹，講話格外小心，就怕一不小心說錯話讓他們脆弱的玻璃心全碎，但網友認為，事實上他們沒有你想像中容易受傷，內心可是很堅強的。

5.獅子座

萬獸之王獅子給人愛出風頭、愛當領導者且享受萬人景仰的感覺，總覺得自己是神，但網友認為，若4項全中可能不只是獅子座，「你還是Seafood（妙禪）」；此外，獅子也給人愛面子、不服輸又輸不起的感覺，網友也詼諧反駁，「可是輸不起的乃哥（徐乃麟）本身是處女座，不是獅子座欸」。

6.處女座

很多人說處女座龜毛、難相處，又很囉嗦，但網友卻說，他們不是龜毛，只是注重細節；不是囉嗦，只是愛提醒別人；標準雖然高，但是對別人嚴格的同時，更要求自己。

7.天秤座

網友除了認了「選擇性障礙」外，真的想不到還有哪些對天秤座的刻板印象。



▲天蠍網友認為愛記仇人人都會，不限哪個星座！（示意圖／記者李佳蓉攝）



8.天蠍座

一提到最愛記仇的星座，大家腦海中第一個浮現的就是他們，但其實只要是人都會記仇，網友說「一旦你受過傷害，潛意識會記住不愉快的感覺」，且天蠍座恩仇都記，對他們的好，保證會加倍奉還，天蠍座網友自稱是對得起天地良心的星座。

9.射手座

射手座同樣被冠上花心罵名很多年！但網友說，他們不是花，只是愛交朋友，在還沒確定關係前，想多物色、認識新朋友，一旦陷入愛情後肯定超專情。

10.摩羯座

一直以來，摩羯總給人很嚴肅、不苟言笑，愛待在家裡無所事事的樣子，但其實他們一點也不無聊，和摩羯朋友深交，就知道他們玩起來會瘋得出乎你意料。

11.水瓶座

你覺得水瓶座怪嗎？很多人說他們善變、情緒變化大、愛自由又重朋友，無法捉摸又孤僻，這幾點倒是讓網友們無法反駁，反而很認同這些刻板印象。

12.雙魚座

天生愛浪漫的雙魚座，被認為有點多愁善感、優柔寡斷又愛幻想，身為雙魚座的網友雖然很想否認，但他說「雙魚真的就是這樣」無力反駁。