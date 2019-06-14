深化國際交流！三總院長率團赴俄　與2大學簽合作備忘錄

▲三總蔡建松院長與聯合國教科文組織微量元素研究院俄羅斯分院生物醫學中心主持人合影。（圖／三總提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

三軍總醫院配合國際外交政策，2018年11月起與聯合國教科文組織微量元素研究院俄羅斯分院生物醫學中心合作，今年6月7日更由蔡建松院長率團出訪俄羅斯，與莫斯科第一醫科大學、國立人民友誼大學簽訂醫療交流合作備忘錄（MOU），深化醫療衛生及臨床研究領域交流。

三軍總醫院表示，本次赴俄行程為期7天，主要參訪聯合國教科文組織微量元素研究院俄羅斯之分院生物醫學中心、Skolkovo醫療園區、國立莫斯科大學醫學院、俄羅斯國家神經外科研究中心，另至莫斯科第一醫科大學與國立人民友誼大學等二校，實地了解當地頂尖大學國際級醫療研究中心、生物實驗室、生物元素檢測技術相關的做法。

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蔡建松院長並針對臺灣人工心臟及心臟移植發展現況進行專題演講，深獲俄方學者好評，並與莫斯科第一醫科大學與國立人民友誼大學醫學院簽訂醫療交流合作備忘錄，為我國國軍醫療開創新局面。

▲三總與莫斯科第一醫科大學簽訂MOU。

蔡院長表示，莫斯科第一醫科大學是俄羅斯最大培訓醫學專家的中心，在醫療界具有崇高的地位，而國立人民友誼大學在俄羅斯跨領域合作方面具領先地位，且參與多項聯合國教科文組織和歐洲委員會計劃，雙方簽署合作備忘錄代表臺俄合作情誼的深化。

三軍總醫院作為一所教學型醫院，一直致力於與世界各國專業醫療技術及經驗、醫事人員訓練上交流，是雙方持續合作的重要里程碑，未來將建立衛生醫療資訊交換、臺俄國際醫學研究計畫及雙方互派臨床醫師或科研人員學習項目等方向進行交流合作，以推動醫療無國界理念。

