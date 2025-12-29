ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

夜場名媛罹腎臟癌　醫曝「最大元凶」不是喝酒憋尿

▲▼ 醫院,手術,病人,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲名媛本身會抽菸，成為罹癌的最大危險因子之一。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

一名42歲夜場名媛，離職前去做健檢，沒想到右腎長了顆4公分腫瘤，被診斷罹患腎臟癌。她苦笑地說，「這種工作，我以為會是肝不好或肺不好，沒想到竟然是腎臟腫瘤？」收治個案的泌尿外科醫師侯鎮邦解釋，醫學研究已證實，吸菸是腎細胞癌最主要的危險因子之一，反而是憋尿與該癌症的直接關聯性較低。

侯鎮邦醫師在粉專健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師分享上述個案，並說明，香菸中的有害物質，如尼古丁、焦油與重金屬鎘，經由肺部吸收進入血液，最後必須由腎臟過濾排出。而在過濾過程中，這些致癌物質會長期刺激腎小管上皮細胞，進而引發基因突變導致癌症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

憋尿非主因　吸菸比喝酒傷腎

侯鎮邦說，該名患者因工作性質的緣故，即便本人不一定抽菸，但長期處於高濃度的二手菸、甚至三手菸的環境中，風險其實與吸菸者無異。

至於大家認為會損害腎臟健康的憋尿，侯鎮邦說明，其與腎細胞癌直接關聯性較低。另外，酒精主要會傷害肝臟，釀成肝硬化、肝癌，目前研究顯示，適量飲酒與腎臟癌無強烈正相關，甚至有部分研究顯示無影響。

侯鎮邦透露，經過和患者討論後，決定採取達文西機械手臂手術進行部分腎臟切除手術，將惡性腫瘤全部切除，但腎臟好的部分會保留下來。所幸近日前去查房時，患者恢復狀況很理想，而對方也答應他，從此戒菸戒酒、每天維持運動的好習慣，並會依照預定的時間定期追蹤。

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

關鍵字： 吸菸 喝酒 憋尿 腎臟癌 腎細胞癌 侯鎮邦醫師 達文西機械手臂手術

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

防「AI假醫師」衛福部要罰帳號申請者　藥界喊推醫療數位身分查驗

褲子還沒脫…驚覺「內褲濕濕的」？　醫：那不是精液

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌

快訊／急診、家醫確定排除醫美執刀　新制明公告「元旦上路」

上班途中車禍「鼻骨斷裂」　23歲甜美幼教師手術後重返講台

東森新世代活泉膠囊、秘活の泉雙獲SNQ標章　品質與研發實力通過國家認證

洗完澡別亂喝！專家提醒「5種飲品」恐拖慢代謝　牛奶中了

曹西平猝逝　醫揭「6大奪命警訊」：胸悶、頭痛千萬別忍

吃完飯就覺得卡卡？營養師：小心踩到「脹氣地雷組合」

讀者迴響

回到最上面