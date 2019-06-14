原料過期9年繼續用！　華肝基因「黑心保健食品」被4縣市吃下肚

▲原料過期9年繼續用！華肝基因「黑心保健食品」竄4縣市。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

這間公司太黑心！食藥署會同高雄地檢署、高雄市衛生局稽查華肝基因股份有限公司及其相關原料與產品製造、販售、倉儲業者，發現其使用早在民國99年就過期的「蛋黃粉」原料，製造28項保健食品販售給消費者，現場封存28項產品與原料，合計5萬1181公斤，目前全案由檢調朝詐欺方向偵辦中。

食藥署南區區管中心科長呂昀儒表示，華肝基因股份有限公司的原料與產品是委託不同的代工廠生產，前者是於民國97、98年受託製造「蛋黃粉」原料，之後就中斷合作，其生產原料雖於99年到期，但華肝基因仍拿過期原料，委託其他代工廠生產，「甘益壯」、「健衛樂」、「好欣泉」等28項產品，目前已責令業者針對涉案產品辦理下架回收。

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呂昀儒提到，華肝基因股份有限公司是透過自己的經銷商販售給下游業者，主要流向台北、桃園、台中、高雄等地，28項用到逾期原料的產品中，「好纖體」、「建立常」、「衛佳錠」、「好渭來」、「衛常樂」、「益常多樂」、「IgY膠原蛋白」、「漱雅錠」等9項產品，自104年起就停止販售，其餘19項產品，今年仍在市面流通。

▲華肝基因違規產品品項。（圖／食藥署提供）

呂昀儒說，高雄市衛生局是在今年3月接獲華肝基因使用逾期原料檢舉，4月移請地檢署偵辦，5月29日食藥署會同高雄市、臺南市、雲林縣及臺中市等地方政府衛生局、法務部調查局高雄市調查處、法務部調查局中部地區機動工作站等單位等聯合稽查，終於破案。

呂昀儒提到，目前全案已交由檢方偵辦中，9年間販售逾期產品的總量，也有待檢方統計，但業者行為已違反《食安法》第15條，可重處6萬至2億元罰鍰。食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，如有調配、包裝、貯存、販賣逾有效日期食品之情事，保障消費者健康。