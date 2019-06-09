愛滋「預防投藥」納健保？疾管署急澄清：僅給付感染者治療

▲愛滋病預防性投藥並未納入健保，健保僅針對治療感染者。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

有媒體報導「暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）要納入健保給付」，報導中指出「PrEP將在當年8月底納入健保」。對此，疾管署緊急澄清，PrEP為暴露愛滋病毒前預防性投藥，不是健保給付項目，健保給付僅針對治療愛滋感染者，並不給付給PrEP服藥者。

莊人祥解釋，疾管署在107年-108年與全國38家醫療院所執行「愛滋病毒篩檢與暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）計畫」，補助對象為感染者的配偶或伴侶和30歲以下有高風險行為者，且都需經由醫師評估後認為有必要者才可以加入。

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▲疾管署執行愛滋暴露前預防性投藥（PrEP）計畫。（圖／記者洪巧藍攝）

除了服藥，該計畫也包含衛教諮詢及個案管理、性病篩檢、藥癮及精神情況評估，並適時給予戒治或轉介等整合性服務，且民眾加入PrEP計畫也須要自費負擔掛號費、診察費、藥事服務費、檢驗費等，並不是完全免費，但在服用PrEP藥物前，醫師會評估民眾的B肝帶原與肝功能情形，再決定是否開立PrEP處方。

莊人祥提醒，近期陸續有民眾未知此報導為錯誤訊息，該訊息也一直被轉發。疾管署副署長莊人祥說明，預防性投藥可以預防愛滋感染，降低新感染數，降低感染後的醫療支出，但PrEP並沒有納入健保給付，不是健保給付項目。