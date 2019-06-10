「想養好子宮」早餐很重要　醫曝「進食重點」：這段時間吃最好

▲醫師指出，腸胃和婦科息息相關，想養好子宮就要好好吃草餐。（圖／網友j.jloveeat提供）

記者趙于婷／台北報導

一天的開始是養好子宮的關鍵！中醫師指出，腸胃和婦科息息相關，通常會建議女性在大腸經和胃經開始工作時，就要喝水和吃早餐，胃經上工時間大約在7～9點，這時是身體最容易接納食物的，因此這段時間最好可以吃營養的早餐，包含蛋白質、礦物質和水分等攝取。

中醫師周宗翰指出，腸胃機能如果健康，連帶的內分泌也會穩定，且直接影響到子宮與卵巢的運作，早上5～7點（卯時）剛好是大腸經值班時間，起床後要喝一杯熱開水，大腸會在此時精氣開始旺盛，再加上水的幫助，就會容易排便。

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「辰時是胃經值班時間！」周宗翰說，辰時為7～9點，是早餐最好的時間，有些人不吃早飯或不吃飽，熱量供應不足，就會影響婦科的健康，所以早飯一定要吃好，一般的建議中式早餐會比西式早餐來的好，穀類包括米、麵、雜糧，可以提供碳水化物、蛋白質、膳食纖維及B族維生素。

周宗翰建議，早餐可選用深色蔬菜和水果、魚、蝦、肉、蛋肉類，包括鮮牛奶、奶粉等，除含豐富優質蛋白質和維生素外，含鈣量較高，且利用率也高，是極好的天然鈣質來源，而蔬果主要提供膳食纖維、礦物質、維生素和胡蘿蔔素。

另外，周宗翰也強調，不建議早餐吃火腿、熱狗等加工肉品和含糖飲料，加工肉品熱量及油脂都不低，而且含鹽分也比較多，再加上常愛擠上番茄醬、酸黃瓜等醬料，又會吃進更多鈉和熱量，含糖飲料通常添加過多糖分，一定要盡量避免。