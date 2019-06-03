2歲童「1塊錢塞嘴」狂嘔！母嚇壞猛挖…醫曝「堵死OO」更危險



▲男童將1塊錢硬幣往嘴裡塞，不斷作嘔嚇壞母親。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

幼童誤吞異物狀況時常可見！上個月初，中部一名2歲陳姓男童在家玩耍時，母親聽到兒子不斷發出「嘔、嘔」聲音，當下嚇得用手試圖將誤吞的異物挖出來，不料卻越來越往下滑，卡得越來越深，眼看狀況不妙緊急就醫，緊急以胃鏡取出「1塊錢硬幣」，才結束這場驚魂記。

豐原醫院肝膽腸胃科主任何明印表示，幼童因「口腔期」會藉由刺激嘴巴、口腔、舌頭得到本能的滿足，因此常將硬幣、玩具、甚至是扁的電池誤放嘴巴，導致誤吞異物。若家長發現孩子誤吞異物時，應盡量讓自己及孩子放輕鬆，順著孩子當下的自然反應，如咳嗽或是嘔吐，順勢讓異物咳出、吐出，千萬別急著伸手往孩子嘴裡狂挖，反而會越挖越危險。



▲1塊錢硬幣掉進男童胃裡，最後透過胃鏡取出。（圖／豐原醫院提供）

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何明印進一步指出，一般人們吃東西會經過喉嚨至食道再到腸胃等器官，主要是會厭會自動將氣管關閉，以避免東西「掉錯地方」，此時驚慌失措的家長若狂挖異物，恐導致異物堵塞氣管，造成更危險情況發生。

所幸男童就醫時呼吸順暢，研判當時異物應該是掉進胃部，因此醫師立即藉由胃鏡檢查、透過異物夾，將男童誤吞的1元硬幣順利取出。何明印也表示，接下來為端午佳節，有些孩童及長輩咀嚼不易，加上糯米不易消化，在吃粽子時也應盡量小口咀嚼，避免大口塞、吞食物，才能減少食物異物卡住的意外。