吃了就瘦！5大超級食物「堪稱減肥聖品」...每天還多燃燒92卡熱量



▲鮭魚富含omega-3，已經證明會減少腹部脂肪。（圖／達志示意圖）

文／梅默特．奧茲

健康的體重具骨牌效果，能改善心臟、發炎、情緒等多方面的問題。體重減輕後，動脈、關節的負擔，也跟著減少，降低罹患糖尿病、癌症、中風等病痛的風險。體重減輕，你就有健康的未來。在接下來的過程中，每一階段都有5大超級食物幫助你，請繼續往下讀，找到它們發揮助力的方式。

1.F有益的脂肪：

omega-3 已經證明會減少腹部脂肪。根據《國際肥胖症期刊》刊登的一篇論文，利用減少攝取熱量節食的人，如果每週吃 3 天鮭魚（富含omega-3），減少的腹部脂肪，遠超過攝取相同熱量但不吃魚的節食者。好的脂肪如何幫助減重？答案是促進新陳代謝，及抑制飢餓。

2.I理想的蛋白質：

精瘦的蛋白質是維持飽足感的關鍵，也是身體組織的基礎。此外，理想的蛋白質也能幫助減重，根據紐約大學的一份研究，吃足蛋白質建議攝取量的人，體脂肪超量的程度較低。另外，對身體來說，身體消化蛋白質的效率較差，意思就是消化蛋白質需要消耗一些熱量，換句話說，蛋白質所產生的熱量是打折扣的──身體實際吸收的熱量，少於蛋白質所含的熱量。

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▲精瘦的蛋白質是維持飽足感的關鍵，也是身體組織的基礎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3.X額外的水果蔬菜：

纖維讓你維持飽足，就不會吃太多，水果蔬菜的纖維都很多。早餐攝取大量蔬果，可以讓你整天活力旺盛。最近有 3 項研究證明，減重時素食者比葷食者減掉更多重量。（這不代表吃肉是壞事，只是素食者本來就會多吃蔬菜。）

4.E提供能量的碳水化合物：

吃複合碳水化合物比較不容易餓，最近有一項研究顯示，受試者吃6週全穀物含量豐富的餐點後，比吃精緻穀物飲食的人，每天多燃燒 92 卡熱量。

5.S特殊場合才吃糖：

吃太多甜食，你的血糖和飢餓程度都會飆升，但策略性攝取甜食，反而有益身體。義大利有一項研究發現，吃一週黑巧克力（可可含量 70％），腰圍就會縮小。為什麼？因為可可含量較高的黑巧克力可以抗發炎，還會提振胰島素敏感性，這兩者都會影響身體儲存脂肪的方式。

你要這樣想，你並不是為了減幾公斤，而遵守嚴格計畫。你是藉著攝取 5 大超級食物，同時採取一些聰明的策略，改變自己的飲食習慣，順便減輕體重，進而改善身體健康。這種方式不但讓你減輕體重，驗血報告也會看出改善，而你也會感到很健康。

本文摘自《修復身體的超級食物》／梅默特．奧茲（心臟外科醫生，哥倫比亞大學的外科教授）／大是文化出版