體重飆高！小心「睡前7習慣」秒毀減肥計畫...你也邊吃飯邊追劇嗎？



▲在電視前吃東西會讓你沒有飽足感。（圖／達志示意圖）

國際中心／綜合報導

明明都有運動和去健身房，怎麼身上的肉不減反增，你也有這種困擾嗎？減肥是一生的課題，即使控制飲食、定期運動，有時候體重數字就是下不來，其實並不是方法出問題，而是睡前的幾個小習慣，將你長久的努力摧毀了！外國網站《Prevention》分享，這7個小習慣會讓你的體重默默上升，別讓一時的疏忽毀掉精心已久的減肥計畫。

1.吃飯時間離睡前太近

無論吃晚餐還是零食，靠近睡前都會增加身體吸收熱量，導致體重增加，尤其是在褪黑激素升高期間進食，會胖得更快。白天身體運作才活躍，晚上則比較難有效代謝食物。

2.感到緊張或焦慮

晚上別再回工作訊息了！壓力、睡眠不好和體重增加有關，所以晚上找個解壓的方法，例如和朋友一起散步，喝杯熱茶或洗熱水澡，可以幫助體重控制。

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3.邊看電視邊吃飯

在電視前吃東西會讓你沒有飽足感，只要用餐期間放下手機或關掉電視，就可以專心用餐，這有助於享受美食，也幫助適應自己的身體，不會吃得過飽。



▲睡前喝水，身體會發出已經飽了的訊號。（圖／翻攝自pixabay）

4.吃完晚飯繼續坐著

研究顯示，吃完晚餐後散步可能使體重減輕，除了散步之外，也可以透過洗碗、洗衣服或做家事來活動身體。

5.睡的不夠早

睡不夠會令你早上疲憊，也會影響體重，睡眠少的人往往消耗掉更多卡路里，也增加胰島素抗性的機會，因此建立健康的睡眠習慣，才能保持健康的體重。

6.晚上水沒喝足

睡前不需要狂灌水，不過晚上多保持水分可以幫助身體提供需要的東西，同時向身體發出訊號，說明已經飽了。

7.不吃晚餐

有些人為了減肥，選擇不吃晚餐，但這樣第二天早上可能吃得太飽。如果有血糖調節問題的人，不應該長時間沒有攝取食物，這導致飢餓的激素增多。