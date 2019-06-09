你大便健康嗎？醫揭7級「便祕→腹瀉」長這樣...防卡關秘招看這



▲你知道大便可以分成七種型態嗎？（圖／達志示意圖）

文／鍾雲霓

關於大便型態正常與否，其實是有國際標準的。1997年發表的布里斯托大便分類法（Bristol Stool Scale），將糞便分為七型。第一、二型是便秘的糞便，五到七型是腹瀉的糞便。

第一型：一顆顆分離的乾硬球

第二型：香腸狀糞便，表面有一節節塊狀突起

第三型：香腸狀糞便，表面有龜裂的裂痕

第四型：香腸狀或蛇狀糞便，表面光滑

第五型：斷面光滑、柔軟塊狀糞便

第六型：粗邊蓬鬆塊狀至糊狀的糞便

第七型：液狀稀水便

除此之外，糞便也能直接反映腸道內益生菌叢的生長情形，腸道健康的人，糞便內的好菌數自然比不健康的人多，這也是這幾年臨床研究「糞便移植」（Fecal microbiota transplant）的理論基礎。

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▲腸道健康的人，糞便內的好菌數自然比不健康的人多。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

糞便移植概念上的做法是，將腸道健康者的糞便稀釋後，用大腸鏡或灌腸的方法，將稀釋液體注入不健康患者的大腸裡；或者是將健康者的糞便製成膠囊，讓不健康患者服用，目前主要是用來治療難以治癒的偽膜性大腸炎。

不管是便秘或腹瀉，都是腸道不穩定的表現。要腸道穩定，就必須以大量蔬果培養當中的益生菌，配合規律運動穩定腸道自主神經。所以攝食蔬果是通則；另外容易便秘的人，水份每日攝取量務必達到2000～2500cc以上，才能浸潤糞便，避免乾硬。 所以下次如果有人罵我們「呷塞！」時，我想我們能平靜笑笑說：「噢謝謝，要呷益生菌多的喔！」

如果你覺得服用別人的糞便很噁心，那麼比較讓人接受的方法還是補充益生菌、多攝取蔬果。通常認真力行高纖飲食一週，就能改變腸道菌種、排便習慣和糞便型態。所以下定決心，今天就開始唷！

本文經授權轉自：痔瘡手術女醫師-鍾雲霓