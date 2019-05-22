極罕見！48歲婦「乳癌轉移眼睛」　眼底冒腫瘤...視力僅剩0.1

▲一名乳癌患者，癌細胞轉移眼睛脈絡膜，造成視力模糊。（圖／醫師提供）

記者趙于婷／台北報導

飛蚊症竟是癌轉移！一名48歲乳癌患者某日因眼睛出現飛蚊症狀就醫，做眼底攝影發現眼底周邊出現雜質，進一步檢查竟是「乳癌腫瘤轉移眼睛脈絡膜」，才出現飛蚊症狀。醫師提醒，飛蚊症並不都是良性，有症狀的民眾應儘速就醫檢查。

三軍總醫院眼科部陳清龍醫師指出，該名患者發現乳癌時已經是末期，當時已轉移腦部，在治療過程中，感覺眼睛出現飛蚊症狀且視力模糊，進一步到眼科檢查，透過超廣角眼底攝影檢查，發現是癌細胞轉移到眼底，視網膜遭到破壞，產生雜質，才出現飛蚊症狀，透過抗血管新生藥物讓腫瘤縮小，視力也從0.16恢復到1.0。

請繼續往下閱讀...

該名案例相當罕見！陳清龍進一步解釋，乳癌本身的特性就比較容易轉移，但轉移到眼睛脈絡膜是極為罕見，患者通常都不會覺得眼睛出問題會是腫瘤轉移造成，但幸好該名案例及早就醫檢查，若再拖下去，整個視網膜遭到破壞，最壞的後果就是失明。

陳清龍說，視網膜疾病是國人的常見疾病，包括糖尿病視網膜病變、高血壓視網膜病變、老年性黃斑部退化、高度近視黃斑部病變、黃斑部皺褶、黃斑部裂孔、視網膜動脈或靜脈阻塞、視網膜剝離、視網膜破洞引起的飛蚊症等，雖然飛蚊症雖然大部分是良性，但有些可能是視網膜破洞或其他疾病造成，若出現飛蚊症、視力模糊等問題，最好盡快就醫。