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7天爆鏟大腿肉！看電視「做這動作」10分鐘有感　教練推：真的瘦

點評:小編要回家蹲了...
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▲大腿,腿粗,肉多,蜜大腿。（圖／記者周姈姈攝）
▲大腿內側肉肉超難瘦，讓你不敢穿短褲出門嗎？（示意圖／記者周姈姈攝）

記者李佳蓉／採訪報導

近日天氣忽冷忽熱，動輒30度的高溫讓女孩們翻出激辣短褲，但大腿內側的肉肉們不斷撞擊與摩擦，影響美觀外，實在好不舒服嗎？別怕，專業體態控制教練黃建緯Eric傳授「1個動作」，每天只要在看電視時邊做10分鐘，在毫無壓力情況下7天瘦大腿肉超有感，今年夏天想要辣爆全場的女孩，還不趕快試試？

專業體態控制教練黃建緯Eric指出，大腿內側的「內縮肌群」是許多女網友的夢魘，常常感覺不太結實，鬆垮垮的肉肉到處甩實在不美觀，再加上每次走路大腿肉不斷磨擦又紅又腫不舒服，該怎麼辦？事實上，內側肌群屬於較少且不易鍛鍊到的肌肉群，因此鍛鍊過程中會增加身體基礎代謝率，也需要將鍛鍊動作調整到「刻意角度」才會有感甩肉。

因此，黃建緯推薦「相撲式深蹲」，每天只要花10分鐘，超簡單動作看電視也能做，持之以恆努力7天大腿緊實超有感！他說，該動作除了可以讓大腿整體更結實外，同時也能增加內側肌肉力量，還能提升髖關節的活動範圍，預防肌肉痠痛緊繃等問題，改善姿勢和O型腿問題，已在美國、日本大大風行，深受女性網友喜愛。據說做15下即有做了500下仰臥起坐的效果，且相撲式深蹲對於膝蓋所造成的負擔算是最小的。

相撲式深蹲怎麼做？

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第1步：雙腳打開寬於肩膀，腳尖朝外45度。

1動作「爆鏟大腿肉」7天鬆垮→緊實。（圖／黃建緯提供）

第2步：以此姿式垂直下蹲（屁股向後向下坐），屁股蹲至膝蓋高度。
第3步：蹲下時短暫停留1秒，要注意膝蓋與腳尖走向要一致！

1動作「爆鏟大腿肉」7天鬆垮→緊實。（圖／黃建緯提供）

第4步：再慢慢回復站立狀態，一邊慢慢吐氣。

以上動作反覆15～20下為一組，共3組，每組間休息60秒。

黃建緯提醒，做完後會立馬覺得內側肌群非常緊繃，結束後也切記要伸展放鬆，使肌肉恢復至原來位置，也能預防肌肉緊繃。「好的防護措施能預防運動傷害，才能讓你持續運動噢！」

諮詢專家：專業體態控制教練黃建緯Eric，專業一對一私人教練，專長運動及飲食規劃，經驗超過8年以上，協助學員超過500位以上，諮詢時間長達1萬小時。

黃建緯教練部落格YoutubeIG

關鍵字： 美體 健身健康 大腿 瘦身 黃建緯Eric 相撲式深蹲
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