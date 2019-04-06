男寶嗑「整隻青蛙」！媽硬挖嚇歪：牠暈了...網蓋千樓求屍照



▲一名11個多月大的男寶日前誤食「整隻青蛙」嚇壞媽媽。（示意圖，非本新聞當事人／pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導



寶寶從出生到1歲多時，因遇口腔期，會將隨手可得的異物往嘴裡塞，但這一塞，常讓爸媽嚇岀一身冷汗！育有1兒1女的媽媽Michelle在臉書分享，某天她發現兒子嘴裡咀嚼著什麼，強硬的從他嘴裡挖出異物甩在地上，沒想到驚見一隻「法相莊嚴如觀世音菩薩的青蛙」，當場讓她嚇歪，對比兒子一臉淡定畫面形成強烈對比。她驚魂未定的PO文分享，沒想到網友們留言蓋千樓求蛙屍照，讓她哭笑不得。

育有1兒1女的Michelle媽媽3月底時在《Michelle is good》PO文，分享11個多月大的兒子生嗑「整隻青蛙」的故事。她說，某天自己在廚房裡忙碌著，轉身發現一旁的兒子頂著2顆門牙的嘴裡好似嚼著一個什麼，「 我心想怎麼又來了」，企圖從寶寶嘴裡挖出異物，但寶寶百般抗拒就是不從，她態度強硬的挖出後把「異物」丟到地上，「躺在地上的，是隻法相莊嚴如觀世音菩薩的青蛙」當時已奄奄一息，她一秒被嚇歪：「沒錯， 我兒子嗑了隻青蛙」。

Michelle見這畫面當場傻眼，「一把抓起我兒撤退到廚房的對角線，和蛙體對峙」，急忙打給丈夫，另一頭卻是「What！」的傻眼反應，靜默的空氣只剩下驚恐的媽媽和淡定兒與蛙蛙六眼相交。在妹妹的建議下，她致電予小兒科，主訴兒子嗑了隻青蛙，櫃台小姐也大感震驚，要她等待護理師回電，「他們告訴我，小兒科開業至今，從來沒有接過這種諮詢？」，在幾位醫師討論後覺得當地出沒的皆非毒蛙，後續只能繼續觀察寶寶是否有異狀。



▲Michelle說，寶寶前一天才因撞傷嘴巴送醫。（示意圖／翻攝自pixabay）

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事隔多日仍餘悸猶存的Michelle說，「真的好噁，我要哭死了我！創傷太深了！誰知道養個小孩會這麼苦，在異地獨自承受這種折磨」，傻眼表示自始至終寶寶都維持歡樂狀態，完全沒事，「冷眼看媽媽一個人在那上演喜怒哀樂，他卻僅微微牽動嘴角，彷彿在說：『我還有點餓』」。開玩笑的說，從那天之後再也沒把兒子當寶寶，根本是條漢子，雖然身為人母，該給的尊敬都不能少，「 說實在你今天餵馮迪索吃青蛙，說不定都馬上送急診，但寶寶沒事，嗑完青蛙接著吃晚餐，一個強過馮迪索的真男人」，人生不用再為他擔心。

該篇PO文不到2週已破9千讚，高達2.5千次分享，Michelle受訪時受寵若驚的說「被轉發很多次了」。針對網友對兒子生嗑青蛙種種疑慮，她也回應「 青蛙應該是自己跳進來的，因為我家住美國西北，環境乾淨，天氣冷，家裡開暖氣，青蛙應該是自己來訪，就死在我家，我真的不覺得寶寶能追得到活的」。更自曝在案發前一晚兒子才因玩過頭撞傷嘴巴送醫，「重點是他現在還不會走路，就惹出那麼多事情，我真不敢想他會走以後怎麼辦？」



Michelle的崩潰經歷不僅引發許多心有戚戚焉的媽媽們熱議，超生動文筆更吸引一票「蛙迷」求屍體照，「可以私訊青蛙的照片嗎？」、「求蛙圖」、「我快笑死了！這根本是我看過最最最最扯的寶寶事蹟？？？我希望他長大可以知道自己這麼勇敢！」、「 好驚恐但也好新奇，看完一邊大笑一邊把手機丟給我老公跟他說「你快看，寶寶吃青蛙，好猛」、「我女兒吃的是蝸牛...」、「我女兒是金龜子，一次活體、一次殘骸」、「苦主的文筆太強又有神奇神農氏幼兒」、「關於這個文筆，版主也是苦主請收下我的膝蓋…」。