肩痛還在忍？　小心五十肩「三大後遺症」悄悄找上你！

▲五十肩容易造成肌肉萎縮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／許嘉麟

五十肩沒治好，生理、心理都影響

五十肩說穿了是個骨骼肌肉的小毛病，類似車子轉軸生鏽了，平常軋嘰軋嘰的，但還能開，便拖著一天是一天，直到開不動了才積極處理或修車。這往往是五十肩肩友的想法，肩膀雖然會痛，但還能動，忍一忍也沒什麼關係。只不過肩友沒想到，五十肩還會造成許多後遺症。



後遺症一：肌肉萎縮

常看到五十肩肩友拖太久，手臂肌肉因為角度受限及疼痛的關係，變成很少使用，或是某些角度無法使用，形成肌肉萎縮。解釋這件事情時， 常有肩友很訝異地說：「我看肌肉都還在啊？」沒錯，肌肉還在，但是正在萎縮。



身體組織久未用，會變成痕跡

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在人類演化史上，長期未用的稱為痕跡器官〈vestigial organ〉，像是靈長類動物常見的「瞬膜」，在貓、狗、爬蟲類的眼睛上，必要時就會出來保護眼球，鮮少人知道，人類也有這款第三眼瞼。眼角白白那小三角後面的一點點小膜，就是人體處理「不需要」組織的典型做法。



其他還有像是鎖骨下肌、掌長肌等，都是以往需要爬行、垂吊或攀登時需要的肌肉，在某些人體裡還看得到，但是都愈縮愈小，也許再傳給子孫幾代後，這些都會真正全部消失，變成一個曾經的傳說。



肌肉萎縮超快速

肩友別想著未來的事未來再說，肌肉萎縮的過程其實非常快速。醫學界很早就知道，若把單腳吊著固定不動，測量其肌肉橫斷面積， 只要四星期，被吊住的腳就比另一隻正常腳少七％，六星期少一四％； 若是吊住手臂，只需九天肘伸肌就會少四％，三十五天後則少三五～ 四一％。

試想，原本有一百分力氣，不過休息一個月就只剩下六、七成， 活動時怎麼可能和之前一樣呢？治好五十肩，保持正常活動為最高指導原則，建議五十肩肩友盡早止痛、治療，恢復日常生活與正常活動，才不會五十肩好不容易不沾黏了， 手臂肌肉卻被人體斷捨離了！

▲五十肩疼痛時不要忍，應該要立即就醫治療。（圖／取自圖庫Shutterstock）

後遺症二：腦部萎縮

我常常一而再、再而三叮囑五十肩肩友：「疼痛不要忍！」主要原因在於，不管是輕微、中度或頑固型，都已有各自對應的醫學處理方式。透過居家運動或物理治療，輕微與中度五十肩三個月內都該有所改善；頑固型雖然必須選擇進階的侵入性治療，如肩關節囊擴張術、內視鏡或關節鬆動術，一個月內也該畢業收工。



無論是輕微或頑固；無論選的是居家或進階，五十肩的困擾最多不該拖過三個月，更不該讓五十肩變成慢性疼痛，也就是大於三個月的疼痛。因為慢性疼痛帶來的影響將不只是身體不適，還包括了心理與社會層面的憂鬱症和社交隔離。更重要的是，科學研究告訴我們，忍痛一年，腦萎縮加快二十年！

二○○四年，西北大學的 Apkarian 教授發現，慢性疼痛一年的病人，其大腦灰質比對照組〈一般人〉少了五～一一％，相當於忍痛一年，腦就老化十到二十年。老化造成的腦萎縮也不過每年○．五％。



研究認為，這是因為疼痛讓大腦一直被刺激，使得與人類情感相關的大腦皮質前區長期處於活躍工作的狀態。簡單說就是，持續疼痛的刺激會讓大腦呈現過勞，才會老得這麼快。說真的，這根本不需要多厲害的科學家研究，光是牙痛就能讓人整天覺得暴躁、情緒低落、不想出門，若是這種疼痛還會帶來睡眠障礙，誰能不活得烏煙瘴氣！



後遺症三：睡眠障礙

睡眠是人體自我修復的主力，試想，造物主造人，有三分之一的時間用來睡覺，嬰兒得睡二十二小時，俗語更說「一眠大一吋」，顯示睡眠與成長、身體自我修復有相當大的關係。

▲五十肩會造成睡眠障礙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

有些肩友以為，晚上睡睡醒醒，白天補個眠就好，但已有許多研究顯示，好的睡眠不只是量，質也必須兼顧。要是睡眠狀態老是被干擾，身體無法進入「熟睡期」，一直處在「快速動眼期」，便會讓人多夢，睡醒後沒有神清氣爽的感覺，反而覺得頭昏腦脹，年紀大的肩友甚至可能會在起身時一陣暈眩，一不小心就絆倒。



大腦就像每天開工的餐廳，每天晚上都得用大量的清水將整個廚房與座位清理乾淨，要是沒有認真打掃，不用多久，整間餐廳都會爬滿蟑螂、引來老鼠。髒亂不堪的環境當然容易讓抵抗力下降，引發各式各樣的病症，小則嘴破、感冒難好，大則癌症。

睡眠的重要性早已是廣為周知，這裡應該不需要再多說了。人體不是機器，電源一拔就關機，肩友若是每星期都有超過三次的睡眠干擾，正確的處理方式不是吃安眠藥助眠，而是好好去除疼痛來源，讓身體能夠舒舒服服地入睡。



五十肩帶來的疼痛固然難受，但多數五十世代的肩友都非常會忍耐， 常覺得：「忍一忍就過了！」於是一天、一個月、一年，這樣日日夜夜忍受著，忍著忍著，忍到每天都心情不好，忍到伴侶、兒女、朋友都敬而遠之。

本文摘自《自己的肩痛自己救》／許嘉麟（輝馥診所五十肩主治醫師）／時報出版