腸病毒拉警報！單週就診達4655人創三年新高...月底恐進入流行

▲預防腸病毒，正確勤洗手很重要，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今日公布上週腸病毒就診達到4655人次，創下三年同期新高紀錄，評估今年疫情可能比過去兩年要早，四月底、五月初就可能進入流行，由於腸病毒傳染力強，大人、小孩都可能感染，且5歲以下幼兒屬於重症高危險族群，提醒家中有小朋友的家長應開始提高警覺，注意個人與孩子衛生習慣。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，上週健保腸病毒門急診就診計4,655人次，近4週就診人次持平且處低點，也尚未達到流行警戒值的11000人次，但仍高於2016至2018年同期（4389、3090、3817人次）。

請繼續往下閱讀...

疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒每年約在4月至9月間流行，過去兩年因為氣候因素，腸病毒流行延後至6、7月才進入流行，今年目前的情況與2016年類似，當年4月底進入流行，所以不排除今年的腸病毒會比去年、前年要提早，推估最早4月底，或者5月初的時候達到流行警戒值。

雖說這樣的情況可說是回到往常流行季節週期，但由於距離目前僅約1個月，且愈接近流行疫情上升快速，提醒家長可以多加注意。

今（2019）年累計4例腸病毒併發重症病例，分別感染腸病毒71型共2例、腸病毒D68型及克沙奇A10型各1例。近四週社區檢出腸病毒型別以克沙奇A型為多，腸病毒71型、腸病毒D68型於社區零星檢出，以輕症及散發病例為主。

疾管署表示，腸病毒主要經由腸胃道或呼吸道傳染，也可經由接觸病患皮膚上的水泡及分泌物而傳染。腸病毒在發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，在發病後一週內傳染力最高，此外，即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12週之久，因此民眾痊癒後應繼續注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給嬰幼兒。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒因免疫力發展尚未健全，感染腸病毒後易併發腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、肢體麻痺等重症，提醒民眾外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手。

如發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。