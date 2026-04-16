氣色差不只保養不夠！「彩虹飲食」這樣吃　養出好氣色

▲彩虹飲食強調多色蔬果攝取，有助補充多元營養、提升身體保護力 。（示意圖／達志影像）
記者黃稜涵／綜合報導
不少人花大錢保養肌膚，卻總覺得氣色不夠好，其實關鍵可能在飲食，營養師珊珊指出，三餐吃進的食物，就像身體最直接的保養品，若能掌握「彩虹飲食」原則，從顏色選擇食材，有助於補充多元營養、提升整體狀態，她也整理出「彩虹飲食這樣吃」，讓民眾從日常餐盤開始調整。
黑色
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免疫力防護罩！木耳與菇類富含多醣體，有助提升免疫功能；其中木耳還含有豐富膳食纖維，能促進腸道蠕動、幫助維持消化順暢。
白色
心血管的清道夫！大蒜富含蒜素，雖然氣味較重，但有助維持血管健康、降低心血管疾病風險。
黃色
3C族的救星！玉米、地瓜葉等富含葉黃素，有助保護視力、維持眼睛健康，特別適合長時間使用3C產品的族群。
紫色
歲月的暫停鍵！葡萄、桑椹等富含抗氧化成分，有助對抗自由基、延緩老化，維持肌膚健康與光澤。
橙色
心臟的守門人！胡蘿蔔、南瓜、木瓜等富含類胡蘿蔔素，有助維持視力健康，並支持心血管功能。
藍色
藍莓、紫高麗菜等富含花青素，有助抗氧化、維持腦部清晰與眼睛健康。
紅色
癌症的剋星！番茄、紅椒等富含茄紅素，有助抗氧化、維持細胞健康。
綠色
代謝小幫手！綠色蔬菜與茶類富含兒茶素，有助促進代謝、提升日常保護力。
珊珊表示，不同顏色的蔬果，背後都代表不同的植化素，能幫助身體抗氧化、對抗發炎，並修復細胞，現代人生活忙碌、壓力大，若能透過多樣顏色的飲食補充營養，有助於提升身體的防護力。
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