中榮3醫師「違規讓廠商進手術室」被記申誡　未來須向院長報備

▲衛生福利部接獲中榮手術室爭議調查報告，3名醫師都有違規，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中榮總神經外科醫師遭爆放任「無照廠商」執刀手術，衛福部今（16）日說明已接獲院方調查報告，3名醫師都違反規定，讓廠商在未完整報備情況下進入手術室，將遭懲戒「申誡1次」，但報告也強調廠商沒有執行醫療行為，後續會請地方衛生局2周內實地行政調查。中榮也提改革，未來廠商進入手術室相關報備不是只到科部主任，須報至院長層級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛福部醫事司司長劉越萍，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

台中榮總先前遭媒體爆料，指神經外科內3名知名醫師包括科主任楊孟寅、科主任鄭文郁、醫師廖致翔被爆料，長期放任不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員，直接進入手術房內為病患執刀，時間至少長達3年以上。

中榮昨日提交調查報告至衛福部，衛福部醫事司司長劉越萍今日受訪表示，3名醫師都有遭懲戒，記「申誡一次」，因為都是違反院內規範，廠商進入手術室「管制區域」應該要進行報備，但是3名醫師都未完整執行。相關報告備查，衛福部也發文請台中市衛生局2周內實際了解進行行政調查，看狀況是否如院方所述。

劉越萍指出，基本上院方管理不善已涉及違反《醫療法》第62條可以處分5萬以上、50萬以下罰鍰，並可以連續處罰；至於是否處分個人，會由衛生局調查後處辦。

劉越萍也提到，台中榮總報告中也提到改革措施，未來廠商進入手術室相關報備到須至院長，不是只有到科主任。衛福部會請醫策會依據報告進行評鑑的「追蹤輔導訪查」，確認相關措施是否有「打到痛點」，會力拚農曆年前完成，並將相關內容提交至年後專家會議討論國內「手術室指引」慎防未來還有類似問題發生。