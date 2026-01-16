ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

他突冒「爆癢痘痘」抓到破皮！就醫直接洗腎了

肝癌引發皮膚癢。（圖／台中慈濟醫院提供）

▲男子皮膚冒出劇癢痘痘抓不停，就醫發現腎臟病已後期要洗腎了。（示意圖／台中慈濟醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

一名60歲男子忽視腎功能異常警訊長達5年，直到近期皮膚變得暗沉蠟灰、容易瘀青，甚至全身冒出像青春痘的「劇癢顆粒」，抓到破皮仍止不住癢感。就醫檢查才發現已是嚴重的「尿毒症」，那其實不是痘痘，而是與腎病有關的「穿透性毛囊炎」。

腎臟科醫師洪永祥在健康好生活節目中分享，該名男子平常沒有定期檢查的習慣，但早在5年前因急性盲腸炎開刀時，醫師就曾警告他「腎功能好像比別人差了一點」，建議追蹤檢查，他卻不當一回事，這一拖就是5年。

痘痘爆癢抓破皮　一驗已是「尿毒症」

直到最近，男子發現身體出現怪狀，且集中在「皮膚」表現。洪永祥描述，患者皮膚顏色變得暗沉、呈現「蠟灰、灰灰灰」的色澤；此外還伴隨眼皮與下肢水腫，且輕輕一碰到桌角就瘀血。最讓他崩潰的是，身體開始冒出像青春痘一樣的劇癢痘子，讓他忍不住一直抓，抓到破皮結痂還繼續抓。男子先前往皮膚科求診，結果醫師一看察覺有異，立刻建議：「你要去看腎臟科。」

「哇，這個已經很嚴重了！」洪永祥回憶當時看到男子的狀況，當天驗血發現他已進展到「尿毒症」的程度。患者身上的痘痘並非普通皮膚病，而是嚴重的尿毒皮膚症狀——「穿透性毛囊炎」，是常見的尿毒性皮膚病變的一種。

洪永祥解釋，穿透性毛囊炎通常出現在腎臟病比較後期的階段，其特點是「劇烈搔癢」，外觀呈現中央凹陷的角化丘疹或結節，「就像青春痘，但中間有一個黑的」。病理切片可見壞死細胞混合變性的膠原蛋白與彈性纖維，「穿透表皮層」因而得名。所幸，患者在緊急安排洗腎治療，大約進行半個月至2個月後，皮膚症狀終於獲得改善。

關鍵字： 穿透性毛囊炎 痘痘 腎臟病 腎臟科 洪永祥醫師 瘀血 水腫

他突冒「爆癢痘痘」抓到破皮！就醫直接洗腎了

