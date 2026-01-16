「喪屍煙彈」去年檢出1.6萬件、增逾5倍　食藥署修法納管原料

▲喪屍煙彈嚴重危害國人健康。圖為遭警方破獲的分裝場 。（圖／民雄分局提供）

記者邱俊吉／台北報導

毒品「喪屍煙彈」造成嚴重危害，根據食藥署統計，2024年全台檢出約2800件，去年爆炸性成長，光是1到10月，已檢出近1.6萬件、增加5倍以上。為此，食藥署日前已預告修正「管制藥品分級及品項」草案，將喪屍煙彈主成分「依托咪酯」的化學前驅物也納管，以防毒害持續擴大。

食藥署藥物濫用檢驗資料顯示，依托咪酯於2023年11月首次在國內檢出，2024年8月2日列為第4級管制藥品，2024年11月27日列為第2級毒品；據統計，其於2023年共檢出22件，2024年檢出2779件，2025年1至10月檢出1萬5981件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為加強防堵，食藥署於今年1月13日預告修正「管制藥品分級及品項」草案，增列2項第3級管制藥品，及1項第4級管制藥品原料藥、即依托咪酯前驅物質。

食藥署管制藥品組副組長張志旭指出，這次修正重點是增列「2-巰基依托咪酯」為第4級管制藥品原料藥，其為合成依托咪酯的前驅物，透過化學式轉換，便能製成目前濫用嚴重的喪屍煙彈成分，故加強列管此原料藥，目標從源頭降低非法製造。

張志旭也說，將新興物質列為管制藥品後，將可有效避免因法規空窗期、導致濫用物質在科學檢驗中無法合法取得標準品的問題。

對於依托咪酯，台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師陳奇說，其原為臨床麻醉用藥，可對大腦產生抑制效果，並減低衝動控制能力，負面作用則有衝動增加、躁動、肌肉抽動，甚至有攻擊或自殺行為，且會引發腎上腺功能低下、內分泌失調、呼吸抑制、呼吸衰竭、神經受損等問題。

陳奇指出，依托咪酯製成喪屍煙彈，使用多為電子煙形式，而許多人誤以為電子煙比紙菸安全，卻不知其恐含有依托咪酯等危險物質，若使用出現異常反應，應儘速就醫。