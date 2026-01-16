女半年猛剷50kg「逆轉糖尿病」！醫曝成功關鍵：一般人懶得做

▲女子半年多時間剷肉50公斤，還逆轉糖尿病。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

減肥這條路知易行難，但只要有心，成果往往令人動容。醫師蔡明劼分享，一名體重近150公斤的30歲女子，糖化血色素飆到13%，健康狀況亮紅燈。但她靠著規律治療與嚴格執行飲食紀錄，半年多狠甩50公斤，血糖也降回正常值。醫師不禁感動大讚，她絕對是自己遇過「最認真的患者之一」。

新陳代謝內分泌、肥胖症專科醫師蔡明劼在粉專回憶該名女子初次看診的情景，原來她患有輕度智能障礙，陪診的媽媽透露女兒罹患糖尿病多年，卻始終未穩定控制，隨著自己年紀漸長，擔憂未來無力再照顧她。在充分溝通後，醫師決定讓女患者規律服用糖尿病藥物並合併瘦瘦針治療，開啟了減重之旅。

▼女子患有糖尿病，糖化血色素飆到13%。（示意圖／達志）

優格、炸雞能吃嗎？醫教「1招」避雷 她遵守醫囑超認真

蔡明劼指出，女子展現了驚人的毅力，她不僅準時回診、認真服藥，對於一般患者懶得做、嫌麻煩的「飲食紀錄」更是徹底執行。她常反覆詢問醫師「優格、水果能不能吃？」儘管同樣的問題問了又問，顯示她記憶力或許不佳，但想變健康的決心無庸置疑。她甚至曾在庇護工場聖誕聚餐前，特地請教醫師能不能吃披薩和炸雞。

針對高熱量大餐的困擾，蔡明劼當時建議她，聚餐是開心時刻，少量攝取無妨，吃炸雞時可以剝掉部分脆皮以避開不健康油脂，並記得在前後餐次調整份量，平衡整日熱量即可。女子聽完後不斷點頭複誦，努力記下醫囑的模樣令人印象深刻。

蔡明劼提到，今年初女子的體重已順利降至90多公斤，糖化血色素更從危險的13%降至標準的5.5%。她的媽媽特地前來致謝，表示心中大石終於放下，並透露女兒現在很期待回診，也養成了挑選簡單、均衡食物的好習慣，完全不覺得減肥痛苦。

蔡明劼感性地說，雖然她不是最聰明的患者，「但她一定是我遇過，最認真的患者之一。」