腳底按摩越痛＝越有效？醫曝真相...自按「2反射區」頭痛失眠掰



▲當你感到頭痛，或有失眠症狀時，不妨自己按一按腳底2反射區。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導



肩負龐大壓力，許多上班族結束一天忙碌工作後，就喜歡和三五好友相約去「腳底按摩」，認為紓壓又養生。人體的的五臟六腑在腳底都有相對應的反射區，能藉此促進血氣循環，緩解臟腑症狀。但卻有不少人認為越痛越有效，甚至按得越痛代表該對應器官病得越嚴重？中醫師揭開腳底按摩背後真相，並且分享自按「腳底2位置」具有神奇功效。

香港養生資訊平台《CheckCheckCin》 在臉書上分享「腳底按摩有人好爽有人好痛」，雖能替網友按走一整天的疲勞，但並非越疼痛越有效！內文指出按摩方式林林總總，其中又以腳底按摩最盛行，許多人下了班都喜歡去按按腳，紓壓又養生，「因為人體五臟六腑在腳底都有相應的反射區，按摩有助血氣循環，暢通血脈，亦有助紓緩相對應臟腑的症狀。」。

但腳底按摩真的越痛代表越有效嗎？中醫師指出，網友認為的「按得越痛，等於該反射區的臟腑越嚴重」的觀念，其實是錯誤的！由於痠痛的程度會隨著按摩師的手勁、使用工具以及每個人的受力程度不同而出現差異。若按壓到各別反射區痠痛，即代表該臟腑或器官有不足或出現健康問題，建議諮詢醫師進一步了解和診治，「因為腳底按摩只能暢通相應臟腑器官的血脈，紓緩症狀，卻未能全面治療疾病。」。



▲醫師推薦拇趾腹底部的反射區，能緩解頭痛症狀。（示意圖／記者周姈姈攝）

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如果不想花大錢上按摩店，中醫師推薦按壓「腳底2反射區」，也具有保健和紓緩症狀的效果：



1.腳底反射區 — 頭部

位置：於兩腳拇趾腹底部

功效：能紓緩頭痛、偏頭痛

按法：用拇指推壓5～10秒，每次按約3～5次



2.腳底反射區 — 肝臟

位置：第四、五腳趾蹠骨到楔骨處

功效：具有紓緩失眠，改善眼睛疲勞、宿醉與肝臟等相關問題

按法：用彎曲食指關節由上而下按壓5～10秒，約按10次