25歲女每月經痛　爆長2顆6公分囊腫「和卵巢黏成一坨！」

▲醫師提醒，經痛是子宮內膜異位症最主要的症狀，一定要多加留意。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

一名25歲女性期飽受子宮內膜異位症所苦，後來兩邊卵巢都長出6公分以上的巧克力囊腫，且囊腫過大沾黏成一大塊，導致嚴重經痛才就醫！醫師指出，子宮內膜異位症是育齡女性常見疾病，多數女性易忽略症狀帶來的警訊，如經痛、性交痛、腹瀉及不孕等症狀，飽受子宮內膜異位症之苦卻不自知。

台灣子宮內膜異位症學會理事長曾啟瑞醫師表示，根據統計，每10位女性中就有1位子宮內膜異位症患者，平均年齡為25至45歲，且根據研究顯示，不孕症女性同時罹患子宮內膜異位症者甚至佔了25%。

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子宮內膜異位症主要發生原因是「經血逆流」！曾啟瑞說，一般正常狀況下，經血要和剝落的內膜順著子宮頸排出，但若血液和內膜碎片逆流到輸卵管，再流進腹腔，就會累積成排不出去的巧克力囊腫。

曾啟瑞進一步指出，巧克力囊腫會造成子宮局部發炎，且子宮內膜本來就蠻有大量前列素，會讓子宮肌肉收縮，因而出現痙攣疼痛感，因此子宮內膜異位症最明顯的症狀就是「痛」，但不少人都認為經痛是正常的，所以沒多加重視。他提醒，有經痛、性交疼痛、不孕等症狀的女性，一定要盡快就醫檢查。

而在子宮內膜異位症的治療上，台大醫院新竹分院婦產部主任童寶玲醫師指出，目前治療以緩解疼痛和不孕治療為準，原則上先以藥物治療，達到不需手術或延後手術的目標，即便接受手術，術後也應搭配長期藥物治療避免復發。