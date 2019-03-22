《食安法》修正過三讀　違規使用「加工助劑」重罰300萬

▲做實驗資料照。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

立法院今（22）日三讀通過《食品安全衛生管理法》（下稱食安法）部分條文修正草案，將「加工助劑」使用規定，由現行法規命令提升至法律位階，屆時若未依規範使用，最高可處3萬至300萬元罰鍰。

高雄市俊豪公司2015年涉嫌以化學原料「液鹼45%」浸泡海參，藉此增加賣相，再銷售給飯店獲利1500多萬，雖被檢方以違反《食安法》起訴，卻因加工助劑未入法，且衛福部2016年才發布「加工助劑衛生標準」，裁罰不溯及既往，遭判無罪。不過，新法上路後，若業者未依規定添加，恐面臨重罰。

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修正版的食安法將「加工助劑」使用規定列於第3條第12項，其定義為，「在食品或食品原料之製造加工過程中，為達特定加工目的而使用，非作為食品原料或食品容器具之物質。該物質於最終產品中不產生功能，食品以其成品形式包裝之前應從食品中除去，其可能存在非有意，且無法避免之殘留。」

▲部分油脂在製造時會使用加工助劑。（圖／取自pixabay）

在第18條更明定，食品業者使用加工助劑於食品或食品原料之製造，應符合安全衛生及品質之標準；其標準由中央主管機關定之。加工助劑之使用，不得有危害人體健康之虞之情形。

食藥署科長廖家鼎表示，目前加工助劑使用範圍仍依照2016年「加工助劑衛生標準」，可作為加工助劑的溶劑分別有丙二醇、甘油、己烷、異丙醇、乙酸乙酯、三乙酸甘油脂等7項，部分限定用於食用油脂、辛香料等萃取，未來會參照國際規範做滾動式調整。

廖家鼎說，此次修法主要是提升加工助劑管理規範位階，未依規定使用者，可依同法第47條裁處3萬至300萬元罰鍰，情節重大者得命其歇停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事 項，或食品業者登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。