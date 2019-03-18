健保砍藥價...百憂解退出台灣　醫憂「衝擊強迫症患者」

▲精神疾患用藥百憂解4月將退出台灣市場，醫師憂心恐衝擊用藥者。（圖／藥師公會提供，下同）



記者趙于婷／台北報導

憂鬱症、強迫症等精神疾患用藥「百憂解」驚傳4月要退出台灣市場，廠商表示因為不堪健保壓藥價，不敷成本才決定退場，雖然目前還有其他同成份的學名藥可以替代，但仍有醫師憂心對患者造成衝擊。精神科醫學會理事長賴德仁直說，這完全不是件好事，很多強迫症患者都只吃百憂解才有效果，今天消息一出，就有門診病患在詢問了。

裕利股份有限公司近日發函至各醫療院所通知「百憂解釘20毫克」將在4/1起停止供貨，主因健保署每年度藥費支出目標制調降健保價，且近年原物料和運輸成本上漲，配合政府政策生產線全面符合PICS GMP（西藥藥品優良製造規範）要求，精算後已不敷成本，在接獲原廠台灣禮來股份有限公司通知之後，無法再繼續供應台灣市場。

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百憂解是一種選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑（SSRI）類抗抑鬱藥，臨床上用於治療憂鬱症、成人重性抑鬱障礙、強迫症等精神疾患，不僅是美國市場上第三常用抗憂鬱藥物，台灣臨床用藥率也很高。

▲醫師指出，不少強迫症患者只對原廠百憂解有效，若真的退出台灣，恐造成不小衝擊。

賴德仁說，百憂解是老藥，對憂鬱症患者來說，的確是有其他替代藥物，但是臨床上很多強迫症患者，吃原廠百憂解的效果最好，門診很多病患都自己說吃原廠百憂解最有用。

賴德仁進一步指出，根據門診臨床統計，收治的患者中，就有三分之一就是用原廠百憂解，如果真的退出台灣，對強迫者患者來說是不小衝擊，希望健保署可以跟藥廠好好溝通協調，不要讓原廠百憂解退出台灣。

對此，健保署則回應，該藥每顆20毫克自1995年3月健保開辦時的核定價格是新台幣49元，但隨著該藥不具有專利權，有其他學名藥陸續上市，去年核定的健保價格是2.08元，依照108年1月28日公告、4月1日實施的新藥價是1.96元，這是根據去年市場調查的市價行情，因此依法予以調整。

而針對外界反彈，健保署則坦言，願意與藥界溝通，並在確保障民眾用藥權益之前提下，積極檢討「藥品費用支出目標制」計算公式，讓藥界有合理的生存空間。