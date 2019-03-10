減肥能吃麻油雞！營養師私傳「不卡油吃法」：1週瘦2kg月經超準時

點評: 小編減肥也決定要吃一波了！



▲天氣濕又冷，就想吃一碗熱呼呼的麻油雞暖暖身嗎？（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

記者李佳蓉／採訪報導

受到強烈冷氣團影響，全台又濕又冷，此時若來碗香噴撲鼻的麻油雞補補身，不只暖身暖心又暖胃！傳統麻油雞堪稱經典大補帖，但吃太多又吃錯，小心補出一圈肥肉肉。營養師趙函穎不藏私曝光「不卡油吃法」，教你如何做出健康又能滿足口腹之慾的「麻油雞蔬菜湯」，甚至讓人一週輕鬆甩掉2公斤，手腳冰冷的女孩千萬別錯過。



冷冷的天，怎抵擋得了麻油雞的誘惑？但對於減肥ing的你，忌口忌得好難受嗎？提倡「減肥不算熱量」、「減得開心效果更好」的晨光健康營養專科院長趙函穎指出，低溫來碗熱呼呼的湯暖暖身，加上本身若屬體質虛冷、手腳容易冰冷者，最推薦麻油雞，加上大量蔬菜當做晚餐，是瘦身的好選擇。

趙函穎說，減肥門診中曾有一名35歲長年手腳冰冷，夏天坐辦公室一吹冷氣就頭痛，狂穿外套包緊緊的女子，身高163公分，體重卻重達80公斤，體質虛寒的她生理期來痛到滾床，經血量稀少，滴滴答答流10天不停，詢問飲食狀況發現她平時愛吃生冷食物，加上因減肥而猛吃生菜、水果餐當晚餐，搞得手腳冰冷又瘦不下來。在營養師的推薦下，晚餐自製麻油蔬菜雞，連吃一週，體重順利降了2公斤，大姨媽也準時報到準時說掰掰。



▲趙函穎自製麻油雞蔬菜湯。（圖／取自趙函穎營養師臉書，下同）

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趙函穎獨家分享「麻油雞蔬菜湯」，她使用球莖甘藍、綜合菇、玉米筍加上雞肉，但卻不添加精製澱粉麵線，她說任何蔬菜都能添加！作法先將雞肉川燙去掉血水，加入薑片、蒜頭稍微炒熟，再加入雞高湯及各種蔬菜小火煮，最後加入15c.c.黑麻油即可起鍋。她說，黑麻油由芝麻萃取出來，含有單元不飽和脂肪酸和豐富維生素E，具有抗氧化效果，能消除體內自由基；另外，老薑也含有薑烯酚和薑辣素等，具有抗發炎、抗病毒和促進血液循環的功效。

香噴噴麻油雞並非人人適合吃，趙函穎說，本身體質虛寒又怕冷的四肢冰冷者，在攝取麻油雞後能感到全身暖呼呼。但若本身體質容易上火、燥熱，又容易長痘痘的人，吃完後反而易引發身體不適，因此建議老薑不要先爆炒。而本身怕胖的人或是正在減肥者，想在天冷吃點麻油雞，也提醒黑麻油添加量勿超過15c.c.。



▲加入各種蔬菜，補充營養素和膳食纖維，吃得健康又能減肥。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG