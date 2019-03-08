運動20分增大腦認知效用2小時！一張表解答運動提升記憶力

文／陳蔚承 圖／pixabay

美國衛生及人類服務部（U.S. Department of Health and Human Services）在暌違10年後於2018年11月頒布最新之美國國民身體活動指引方針（Physical Activity Guidelines for Americans）第二版，成為國際間運動甚至是公共衛生的重要盛事。

在此最新的身體活動指引方針中，不僅確認更多身體活動與運動（exercise）對於身心之效益，如減少焦慮、憂鬱和增進睡眠等，該指引方針還提出了過去前所未有的主題，包括運動對認知功能與大腦健康正面效益之科學證據。

國立台灣師範大學體育學系特聘教授張育愷滿臉興奮地說，「這是國家層級運動相關指引方針中，首次提到運動和大腦認知的關係，是相當重大的突破」，而張育愷的學術研究範疇，就是運動與大腦認知的關係，特別是「急性運動（acute exercise）」。

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急性運動對認知與大腦功能好處多

「急性運動就是一次性的運動，」張育愷指出，相較於慢性運動（chronic exercise），即經常性，或較為長期性的運動，急性運動是指一次性或是僅做單次的運動。有趣的是，不僅是長期運動，即便是單次運動也有效益。

他於美國攻讀博士學位期間，師從北卡羅來納大學格林斯伯勒分校（UNCG）人體運動學系艾特納教授(Jennifer Etnier)。艾特納曾於1997出版國際間首篇運動與認知功能的整合研究，在分析當時近200份份的科學研究後，確認運動跟認知功能有顯著的正向影響，揭開了運動與認知功能研究風潮序幕。

2013年一份研究顯示，慢性有氧健身運動如跑步、游泳、自行車，以及重量訓練等皆能促進大腦在額葉、枕葉、顳葉等七個部位的體積和密度，意味著長期運動後，大腦神經傳導效能和功能較佳，而該些腦區所代表的認知功能如記憶力、學習力、語言處理、情緒處理亦有較佳表現。