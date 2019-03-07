建議「HPV疫苗要在醫院打」遭轟圖利　醫師公會喊冤！

▲國健署自107年12月開始推動公費HPV疫苗校園接種。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

為提升子宮頸癌疫苗接種率，去年開放國中校園施打，但醫師公會全聯會認為，應在「合約醫療院所接種」較為恰當，但遭到國健署前署長邱淑媞質疑是為了利益，更痛批「醫界餓到已經不顧形象。」對此，醫師公會理事長邱泰源回應「打預防針賺錢很難，摔破了還要自己賠，我不懂有什麼利益？」

國健署為保護女性免於罹患子宮頸癌，自107年12月底提供國一女生公費HPV（人類乳突病毒）疫苗接種服務，但醫師公會全聯會認為，子宮頸疫苗不同於流感疫苗具有季節性及時效性，為讓接種者在自身體能狀況合宜下進行接種，應在合約醫療院所接種。

請繼續往下閱讀...

此消息一出，邱淑媞就在臉書質疑「是什麼讓醫界淪為利益團體，提出犧牲接種率與政策效益的訴求？」、「當年辛苦配置的預算，主政者能否站在人民這邊，或變成一種選舉分贓？」最後更直接痛批醫師公會「被餓到已經不顧形象。」

對於邱淑媞的指控，邱泰源受訪時指出，不清楚誰有其他意見，「但我的想法是很單純的，現在打一隻注射費100元，在醫療院所打跟校園打一樣，到底有什麼利益？」

邱泰源強調，HPV疫苗也必須跟家長做衛教，需要藉由家長對醫師的信任，來討論是否需要打疫苗，而校園可能只是團隊衛教，但醫師可以一對一好好解釋，醫師公會是認為「如果能讓醫療院所專門施打，會比較細膩。」

▲醫師公會認為，子宮頸癌疫苗應在醫療院所接種。（圖／達志示意圖）

但台灣癌症基金會執行長賴基銘則認為，過去是比較擔心副作用，但現在已經沒有這麼大的疑慮，其實不一定要到醫院，到學校也比較不會掛一漏萬。而針對基層醫療院所方面，他則建議，應該可以去討論在校園接種時，基層醫療院所可以提供什麼協助。

而對於學校、醫療院所的接種率，國健署癌症防治組組長林莉茹表示，去年12月才開始校園接種，目前還沒有實際統計，且各縣市因為因地制宜考量，台北、桃園、台南、高雄、屏東在醫療院所打，其他縣市則是在校園接種，大概有12個縣市已經陸續開打。

至於醫師公會的建議，是否會影響施打政策？林莉茹則說，施打地點會尊重每個縣市因地制宜的規劃，都必須考量醫療資源分配、可近性和民眾需求，所以會讓縣市政府自己考量，不會特別認為哪種方式好。而針對邱淑媞的指控，她則表示，不管在學校或醫療院所施打，成本都是一樣的，國健署的立場就是做健康保護。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！