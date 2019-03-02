「乳清」泡熱的會破壞蛋白質？　營養師用科學數據破迷思！

▲乳清泡熱的會破壞蛋白質？營養師用科學數據破迷思！（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／好食課

為了加強訓練後長肌肉效果，我們總是抓緊黃金時間，立馬沖泡一杯乳清補充蛋白質，對於健身的人來說，乳清幾乎與良好的肌肉生長劃上等號。有喝乳清蛋白的我們，大部分都選擇使用冷水沖泡，除了口感問題之外，常耳聞熱水沖泡好像會破壞乳清，讓珍貴的蛋白質無法吸收，但乳清真的不能碰到熱水嗎？今天讓我們一起來看看科學數據吧！

乳清蛋白本來就是經過高溫製造的！

在解答之前，我們先來了解乳清是怎麼來的？從牛奶變成乳清的過程需要經過兩次加熱手續：

請繼續往下閱讀...

1.殺菌

大約使用72℃的溫度加熱15秒鐘。

2.噴霧乾燥

使用超過100℃以上的高溫讓液體瞬間氣化，因此才能產生粉末。在加工過程中乳清其實已經經過了一定的高溫過程，所以乳清是可以承受適度加溫的，只要控制好溫度與時間，就不用擔心乳清蛋白失去快速刺激肌肉生長的效果。

熱水沖泡別擔心！

根據研究指出，乳清中最主要的成分β-乳球蛋白，在80℃加熱1分鐘即開始產生較多的結構改變（連結），結構改變使乳清蛋白失去部分生物活性，但在低於80℃或者短時間內快速的加熱並不會造成太大的影響。

回想一下我們平常的沖泡習慣，喝熱飲時雖然首先會用熱水沖泡，但總是會加上一些溫冷水調整到適口溫度，而人體口腔耐熱溫度大約是50-60℃左右，平常沖泡時間也可在一分鐘內完成，低於80℃，加熱時間也短於1分鐘，其實如果想來杯熱的乳清也不需要擔心沒有效果！

游泳、雨天或者天冷時，如果運動完想來杯溫暖的飲品，不如就用溫水沖泡乳清換換口味吧！只要記得先使用一點冷水沖泡（較容易泡勻），再加入熱水，控制在可以立即入口的溫度就不用害怕乳清失去功效拉！