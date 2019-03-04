異位性皮膚炎如何治？　中醫師建議這樣做

▲知道中醫如何治療異位性皮膚炎嗎？（影／VItaminS愛他命提供，請勿任意使用。）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

每次到了季節交替的時候，罹患「異位性皮膚炎」的人來說就會覺得特別難受。今天VItaminS愛他命醫護團隊余雅雯中醫師要帶你來了解，中西醫在異位性皮膚炎治療期間所使用的外敷藥是否安全？以及中醫治療異位性皮膚炎調體質的原因是什麼？

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▲異位性皮膚炎應該透過中西醫一起配合，可以有效減緩症狀。（圖／醫院提供）

異位性皮膚炎的患在進行西醫治療時，經常會遇到醫師提供抗組織胺或類固醇等外用藥，余雅雯表示，如果能夠和信任的西醫配合使用，可以達到很好的效果。症狀較嚴重的異位性皮膚炎可能會搔抓皮膚到無法入眠，甚至是抓出外傷，為了避免感染，可以適當使用抗組織胺及類固醇止癢。



除了西醫之外，透過中西醫一起配合，可以讓患者對西藥的倚賴越來越少，外擦中藥分為油膏劑，可以讓表皮屏障修復得比較好，或是使用自然醫學療法的「修復精油」，也能幫助表皮受損的地方加速療癒。

通常寶寶若罹患異位性皮膚炎，媽媽通常體質也不太好，飲食不節制、汗腺排放的功能也不大好，這一連串的問題都會導致過敏現象。除了藥物治療，還要記錄下自己每日的飲食，在就醫時請醫生分析自己的飲食習慣是否正確，醫生也會透過患者的日常生活、飲食及睡眠找出罹病的原因為何。

▲家長給患者多一些安全感，可以降低他們發病的頻率。（影／VItaminS愛他命提供，請勿任意使用。）

罹患異位性皮膚炎的小孩通常缺乏安全感，情緒也非常躁動，因此這個疾病也可以稱為「神經性皮膚炎」，只要情緒一躁動、一緊張就會引起皮膚發炎，給患者們多一些安全感，可以降低他們發病的頻率。余雅雯也表示，中醫所有的治療都是為了幫助患者啟動自己身體的自癒能力，身體恢復到平衡之後，皮膚才會恢復應有的保水度，表皮屏障也會比較完整。

最後余雅雯也叮嚀，家長和小孩都要養成良好的生活習慣以及作息正常，並且和醫師討論飲食的內容，身體自然會趨向平衡，皮膚也會越來越健康！

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