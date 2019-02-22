抓不停！狗狗異位性皮膚炎「5好發部位＋2症狀」...奴才好心疼

點評: 異位性皮膚炎不只人會有，狗狗可能也會深受其苦！！

文、圖／毛起來 MaoUp

春夏潮濕悶熱，不只過敏體質的毛爸深受其害～

就連家裡的狗狗也為其所苦，肚子紅通通又癢得抓個不停，看了實在好心疼！

獸醫說狗狗是得了異位性皮膚炎，

而異位性皮膚炎是一種遺傳性的過敏反應！

異位性皮膚炎好發在狗狗身上，

近來文獻顯示：每3隻狗就有1隻狗受異位性皮膚炎所苦。

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快檢查一下你家的狗狗在這些部位有沒有發紅的狀態吧！

異位性皮膚炎的好發部位

異位性皮膚炎會從局部開始，近而擴大到全身，並急性惡化。

異位性皮膚炎的常見症狀則包括了……

1.皮膚泛紅

2.皮膚搔癢

當看到狗狗老是抓個不停，皮膚呈現泛紅時，

就趕緊快帶狗狗去醫院做過敏原測試吧！

只有找出過敏原才能由根源治療，

而非治標不治本、老是治不好……

找出過敏原後，

建議可以使用成分較天然、不致敏、對寵物無毒的洗毛精 ，

以進行日常保養和舒緩喔！

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