抓不停！狗狗異位性皮膚炎「5好發部位＋2症狀」...奴才好心疼

文、圖／毛起來 MaoUp
春夏潮濕悶熱，不只過敏體質的毛爸深受其害～
就連家裡的狗狗也為其所苦，肚子紅通通又癢得抓個不停，看了實在好心疼！
獸醫說狗狗是得了異位性皮膚炎，
而異位性皮膚炎是一種遺傳性的過敏反應！
異位性皮膚炎好發在狗狗身上，
近來文獻顯示：每3隻狗就有1隻狗受異位性皮膚炎所苦。
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快檢查一下你家的狗狗在這些部位有沒有發紅的狀態吧！
異位性皮膚炎的好發部位
異位性皮膚炎會從局部開始，近而擴大到全身，並急性惡化。
異位性皮膚炎的常見症狀則包括了……
1.皮膚泛紅
2.皮膚搔癢
當看到狗狗老是抓個不停，皮膚呈現泛紅時，
就趕緊快帶狗狗去醫院做過敏原測試吧！
只有找出過敏原才能由根源治療，
而非治標不治本、老是治不好……
找出過敏原後，
建議可以使用成分較天然、不致敏、對寵物無毒的洗毛精，
以進行日常保養和舒緩喔！
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