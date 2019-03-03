▲被蜜蜂叮「擦尿解毒」？藥師搖頭：正確SOP須把握3原則。（圖／示意圖／取自pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

到郊外踏青不慎被蜜蜂咬傷，拿尿液塗在手上，真的有用嗎？「尿液解蜂毒」是坊間廣為流傳的急救偏方，被咬傷後先拿尿液種的「氨」進行酸鹼中合。但藥師提醒，蜂毒是由2~3公分的蜂針注入肌肉中，主成份會使局部血管通透性增加，量多時會引發嚴重過敏反應，單用氨水無法解毒，建議還是要把握3原則，才不會讓症狀愈發嚴重。

藥師蔡美琦在中華民國藥師公會全國聯會出版的「與藥師做朋友」提到，一般被蜜蜂蜇後都有局部紅腫、麻、養、刺痛感，主要與蜂毒成分含有血清張素、組織胺或乙醯膽鹼等小分子化合物與蜂毒素有關，其作用在損害細胞膜，促使肥大細胞釋放組織胺，使平滑肌收縮，造成局部發炎。此外，蜂毒中含有的透明酸值酵素也會分解組織間的黏著物透明質酸，使組織鬆散，有利毒素的擴散。

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▲被蜜蜂咬千萬不要用手抓。（圖／示意圖／取自pixabay）

蔡美琦提到，蜂蜇經常是群起攻擊，當毒液積少成多時，後果就十分研究，從輕微的局部紅疹、搔癢、全身蕁麻疹、噁心、嘔吐，到嚴重的呼吸困難、意識混亂、肺水腫、休克等，甚至也有人出現急性肝衰竭、橫紋肌溶解等案例。過敏症狀多在被螫30分鐘內出現，但也有延遲型過敏反應，過了7~10天後才出現症狀。

蔡美琦表示，蜂螫治療三原則分別為「儘速去除螯針和毒囊」、「局部冰敷」、「使用止痛或抗組織胺藥物」。第一時間先找出蜂刺，用夾子、刀背或信用卡刮除，以免注入更多毒液。之後再用清水清洗傷口，一方面避免感染，一方面也可去除蜂隻留下的費洛蒙，避免吸引更多蜜蜂叮咬。

藥物治療則會依過敏反應給予不同藥品，局部不同藥品，局部塗抹含類固醇或抗組織胺成分藥膏，或者加上口服或注射類固醇或抗組織胺藥物，但使用後可能會產生嗜睡情形，建議使用期間避免從事需要集中注意力或操作機械等工作。